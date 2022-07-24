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https://arabic.sputniknews.com/20220724/لافروف-يصل-إلى-جمهورية-الكونغو-ضمن-جولته-الأفريقية--1065510390.html
لافروف يصل إلى جمهورية الكونغو ضمن جولته الأفريقية
لافروف يصل إلى جمهورية الكونغو ضمن جولته الأفريقية
وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى جمهورية الكونغو، وذلك في إطار جولته الإفريقية التي يجريها حاليًا. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T23:51+0000
2022-07-24T23:51+0000
سيرغي لافروف
الكونغو
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أويو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تيليغرام إن زيارة لافروف إلى جمهورية الكونغو هي "الزيارة الأولى لوزير خارجية روسيا/ الاتحاد السوفيتي إلى جمهورية الكونغو".ويجري لافروف حاليا جولة أفريقية لمدة خمسة أيام. وقد التقى بالقيادة المصرية في القاهرة يوم الأحد.ومن المقرر أيضا أن يزور وزير الخارجية الروسي إثيوبيا وأوغندا.تأتي جولة لافروف التي تستغرق خمسة أيام بعد حدث تاريخي للمنطقة. إذ وقع ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا، يوم الجمعة، صفقة بوساطة الأمم المتحدة رفعت القيود المفروضة على إمدادات المنتجات الروسية للتصدير وقدمت مساعدة موسكو في تصدير الحبوب الأوكرانية.وقال لافروف لوسائل الإعلام الأفريقية في مقال نشرته وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة، قبل جولته، إن روسيا ستواصل الوفاء بالتزاماتها بتوفير الغذاء والأسمدة والطاقة للدول الأفريقية، على الرغم من العقوبات الغربية.وجرت الجولة الكبيرة السابقة لوزير الخارجية الروسي إلى أفريقيا في عام 2018.
https://arabic.sputniknews.com/20220724/برلمانيون-مصريون-يتحدثون-عن-دلالات-زيارة-لافروف-إلى-القاهرة-1065507918.html
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سيرغي لافروف, الكونغو

لافروف يصل إلى جمهورية الكونغو ضمن جولته الأفريقية

23:51 GMT 24.07.2022
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماع مجموعة العشرين في بالي الاندونيسية
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماع مجموعة العشرين في بالي الاندونيسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
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وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى جمهورية الكونغو، وذلك في إطار جولته الإفريقية التي يجريها حاليًا.
أويو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تيليغرام إن زيارة لافروف إلى جمهورية الكونغو هي "الزيارة الأولى لوزير خارجية روسيا/ الاتحاد السوفيتي إلى جمهورية الكونغو".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية المصري سامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
برلمانيون مصريون يتحدثون عن دلالات زيارة لافروف إلى القاهرة
21:19 GMT
ويجري لافروف حاليا جولة أفريقية لمدة خمسة أيام. وقد التقى بالقيادة المصرية في القاهرة يوم الأحد.
ومن المقرر أيضا أن يزور وزير الخارجية الروسي إثيوبيا وأوغندا.
تأتي جولة لافروف التي تستغرق خمسة أيام بعد حدث تاريخي للمنطقة. إذ وقع ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا، يوم الجمعة، صفقة بوساطة الأمم المتحدة رفعت القيود المفروضة على إمدادات المنتجات الروسية للتصدير وقدمت مساعدة موسكو في تصدير الحبوب الأوكرانية.
وقال لافروف لوسائل الإعلام الأفريقية في مقال نشرته وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة، قبل جولته، إن روسيا ستواصل الوفاء بالتزاماتها بتوفير الغذاء والأسمدة والطاقة للدول الأفريقية، على الرغم من العقوبات الغربية.
وجرت الجولة الكبيرة السابقة لوزير الخارجية الروسي إلى أفريقيا في عام 2018.
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