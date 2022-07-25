https://arabic.sputniknews.com/20220725/ارتفاع-أسعار-النفط-بعد-تدهور-قيمة-الدولار-والذهب-1065555520.html
ارتفاع أسعار النفط بعد تدهور قيمة الدولار والذهب
ارتفاع أسعار النفط بعد تدهور قيمة الدولار والذهب
ارتفعت أسعار النفط العالمية، اليوم الاثنين، إثر انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات العالمية، بحسب بيانات التداول. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T14:53+0000
2022-07-25T14:53+0000
2022-07-25T14:53+0000
اقتصاد
أسعار النفط اليوم
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وارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر أكتوبر/تشرين الأول، لخام برنت بنسبة 0.84% إلى 99.21 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لشهر سبتمبر/أيلول، لخام غرب تكساس الوسيط، بنسبة 1.27%، حتى 95.9 دولار.وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.45% إلى 106.25 نقطة، حيث أن ضعف الدولار يجعل السلع، بما في ذلك النفط، في متناول المستثمرين الذين يمتلكون عملات أخرى للشراء.وارتفع اليورو مقابل الدولار إلى 1.0243 دولار مقابل كل يورو بفارق عن مستوى الإغلاق السابق البالغ 1.021 دولار، وارتفع الدولار مقابل الين إلى 136.53 ين للدولار الواحد مقابل 136.05 ين عن مستوى الإغلاق السابق.وتستمر الأسواق في تقييم العوامل الأساسية للسوق، بما في ذلك العرض، ونقل موقع "ماركت ووتش" عن رئيس قسم التخطيط الاستهلاكي في مجموعة "أي إن جي" وارن باترسون، قوله: "يستمر سوق العقود الآجلة في الإشارة إلى محدودية إمدادات النفط، مع تداول العقود القادمة بعلاوة كبيرة على العقود اللاحقة".في المقابل انخفض سعر مادة الذهب عالميا، حيث انخفض سعر العقود الآجلة لشهر أغسطس/آب للذهب في بورصة نيويورك كوميكس بمقدار 11.95 دولار أو 0.63% إلى 1716.45 دولار للأونصة، وتراجعت العقود الآجلة للفضة لشهر سبتمبر/أيلول بنسبة 2.09% إلى 18.227 دولار للأوقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220722/أمريكا-إيران-ستتمكن-من-بيع-نفطها-وتخفيف-العقوبات-إذا-عادت-إلى-الاتفاق-النووي-1065450236.html
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اقتصاد, أسعار النفط اليوم
ارتفاع أسعار النفط بعد تدهور قيمة الدولار والذهب
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ارتفعت أسعار النفط العالمية، اليوم الاثنين، إثر انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات العالمية، بحسب بيانات التداول.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر أكتوبر/تشرين الأول، لخام برنت بنسبة 0.84% إلى 99.21 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لشهر سبتمبر/أيلول، لخام غرب تكساس الوسيط، بنسبة 1.27%، حتى 95.9 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.45% إلى 106.25 نقطة، حيث أن ضعف الدولار يجعل السلع، بما في ذلك النفط، في متناول المستثمرين الذين يمتلكون عملات أخرى للشراء.
وانخفض الدولار مقابل اليورو، مساء اليوم الاثنين، وسط ميل التجار للمخاطرة، وتنتظر الأسواق اجتماع نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وفقًا لبيانات التداول.
وارتفع اليورو مقابل الدولار إلى 1.0243 دولار مقابل كل يورو بفارق عن مستوى الإغلاق السابق البالغ 1.021 دولار، وارتفع الدولار مقابل الين إلى 136.53 ين للدولار الواحد مقابل 136.05 ين عن مستوى الإغلاق السابق.
وتستمر الأسواق في تقييم العوامل الأساسية للسوق، بما في ذلك العرض، ونقل موقع "ماركت ووتش" عن رئيس قسم التخطيط الاستهلاكي في مجموعة "أي إن جي" وارن باترسون، قوله: "يستمر سوق العقود الآجلة في الإشارة إلى محدودية إمدادات النفط، مع تداول العقود القادمة بعلاوة كبيرة على العقود اللاحقة".
ويتركز اهتمام الأسواق، هذا الأسبوع، حول اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، المقرر عقده في 26-27 يوليو/تموز، ويتوقع معظم المحللين أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، فيما يصل إلى 2.25-2.5% سنويًا، بينما يتوقع البعض زيادة قدرها 100 نقطة أساس، ورفع سعر الفائدة عادة يدعم الدولار، وسيقوم المستثمرون بمراقبة وتيرة رفع أسعار الفائدة على خلفية ارتفاع التضخم.
في المقابل انخفض سعر مادة الذهب
عالميا، حيث انخفض سعر العقود الآجلة لشهر أغسطس/آب للذهب في بورصة نيويورك كوميكس بمقدار 11.95 دولار أو 0.63% إلى 1716.45 دولار للأونصة، وتراجعت العقود الآجلة للفضة لشهر سبتمبر/أيلول بنسبة 2.09% إلى 18.227 دولار للأوقية.