https://arabic.sputniknews.com/20220725/ارتفاع-أسعار-النفط-بعد-تدهور-قيمة-الدولار-والذهب-1065555520.html

ارتفاع أسعار النفط بعد تدهور قيمة الدولار والذهب

ارتفاع أسعار النفط بعد تدهور قيمة الدولار والذهب

ارتفعت أسعار النفط العالمية، اليوم الاثنين، إثر انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات العالمية، بحسب بيانات التداول. 25.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-25T14:53+0000

2022-07-25T14:53+0000

2022-07-25T14:53+0000

اقتصاد

أسعار النفط اليوم

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وارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر أكتوبر/تشرين الأول، لخام برنت بنسبة 0.84% إلى 99.21 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لشهر سبتمبر/أيلول، لخام غرب تكساس الوسيط، بنسبة 1.27%، حتى 95.9 دولار.وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.45% إلى 106.25 نقطة، حيث أن ضعف الدولار يجعل السلع، بما في ذلك النفط، في متناول المستثمرين الذين يمتلكون عملات أخرى للشراء.وارتفع اليورو مقابل الدولار إلى 1.0243 دولار مقابل كل يورو بفارق عن مستوى الإغلاق السابق البالغ 1.021 دولار، وارتفع الدولار مقابل الين إلى 136.53 ين للدولار الواحد مقابل 136.05 ين عن مستوى الإغلاق السابق.وتستمر الأسواق في تقييم العوامل الأساسية للسوق، بما في ذلك العرض، ونقل موقع "ماركت ووتش" عن رئيس قسم التخطيط الاستهلاكي في مجموعة "أي إن جي" وارن باترسون، قوله: "يستمر سوق العقود الآجلة في الإشارة إلى محدودية إمدادات النفط، مع تداول العقود القادمة بعلاوة كبيرة على العقود اللاحقة".في المقابل انخفض سعر مادة الذهب عالميا، حيث انخفض سعر العقود الآجلة لشهر أغسطس/آب للذهب في بورصة نيويورك كوميكس بمقدار 11.95 دولار أو 0.63% إلى 1716.45 دولار للأونصة، وتراجعت العقود الآجلة للفضة لشهر سبتمبر/أيلول بنسبة 2.09% إلى 18.227 دولار للأوقية.

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اقتصاد, أسعار النفط اليوم