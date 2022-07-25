https://arabic.sputniknews.com/20220725/بروكسل-تخشى-أن-تصبح-إيطاليا-حصان-طروادة-لبوتين-1065525924.html
بروكسل تخشى أن تصبح إيطاليا "حصان طروادة" لبوتين
بروكسل تخشى أن تصبح إيطاليا "حصان طروادة" لبوتين
تخشى بروكسل من أنه بعد استقالة رئيس الوزراء ماريو دراغي، يمكن أن تصبح إيطاليا "حصان طروادة" لروسيا في أوروبا، حسبما كتب الكاتب الصحفي برناردو دي ميغيل في مقاله... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T10:14+0000
2022-07-25T10:14+0000
2022-07-25T10:14+0000
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واستشهد المنشور بمصادر دبلوماسية التي قالت إن "البلاد أصبحت مؤخرًا نقطة جذب لـ "نظريات محايدة" تلقي بظلال من الشك على موقف الاتحاد الأوروبي في الصراع في أوكرانيا". وكتب دي ميغيل:وأوضح دي ميغيل أن بروكسل قلقة بشأن موقف إيطاليا، لأن روما تعتمد بشكل كبير على إمدادات الهيدروكربونات الروسية.تغذي الحجج التي تروجها بعض وسائل الإعلام الإيطالية النظرية القائلة بأن "العقوبات الأوروبية ضد الكرملين تضر فقط باقتصاد الاتحاد الأوروبي، وليس لها تأثير على القوة العسكرية الروسية".يعتقد دي ميغيل أنه مع استقالة دراغي، تُركت بروكسل بلا دعم، وكييف من دون حليف مهم. في الأسبوع الماضي، أكد رئيس الوزراء الإيطالي قراره بالاستقالة. دعا دراغي إلى دعم أوكرانيا "بأي شكل من الأشكال"، بما في ذلك من خلال توريد الأسلحة.
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بروكسل تخشى أن تصبح إيطاليا "حصان طروادة" لبوتين
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تخشى بروكسل من أنه بعد استقالة رئيس الوزراء ماريو دراغي، يمكن أن تصبح إيطاليا "حصان طروادة" لروسيا في أوروبا، حسبما كتب الكاتب الصحفي برناردو دي ميغيل في مقاله في صحيفة "إل باييس" الإسبانية.
واستشهد المنشور بمصادر دبلوماسية التي قالت إن "البلاد أصبحت مؤخرًا نقطة جذب لـ "نظريات محايدة" تلقي بظلال من الشك على موقف الاتحاد الأوروبي في الصراع في أوكرانيا". وكتب دي ميغيل:
الخوف في عاصمة الاتحاد الأوروبي هو أن تصبح إيطاليا في أفضل الأحوال حلقة ضعيفة في الاستراتيجية الشاملة لمواجهة موسكو، وفي أسوأ الأحوال حصان طروادة في خدمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأوضح دي ميغيل أن بروكسل قلقة بشأن موقف إيطاليا، لأن روما تعتمد بشكل كبير على إمدادات الهيدروكربونات الروسية.
تغذي الحجج التي تروجها بعض وسائل الإعلام الإيطالية النظرية القائلة بأن "العقوبات الأوروبية ضد الكرملين تضر فقط باقتصاد الاتحاد الأوروبي، وليس لها تأثير على القوة العسكرية الروسية".
يعتقد دي ميغيل أنه مع استقالة دراغي، تُركت بروكسل بلا دعم، وكييف من دون حليف مهم. في الأسبوع الماضي، أكد رئيس الوزراء الإيطالي قراره بالاستقالة. دعا دراغي إلى دعم أوكرانيا "بأي شكل من الأشكال"، بما في ذلك من خلال توريد الأسلحة.