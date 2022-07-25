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https://arabic.sputniknews.com/20220725/بكاء-ولحظات-مؤثرة-سعوديون-يودعون-مصريا-يعمل-لديهم-منذ-40-عاما-1065548294.html
بكاء ولحظات مؤثرة... سعوديون يودعون مصريا يعمل لديهم منذ 40 عاما
بكاء ولحظات مؤثرة... سعوديون يودعون مصريا يعمل لديهم منذ 40 عاما
تداول مغردون مقطع فيديو لحفل وداع أقامه رجل أعمال سعودي احتفاء بعامل مصر بعد 4 عقود من العمل معه في المملكة. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T14:16+0000
2022-07-25T14:16+0000
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وقالت صحيفة "سبق" السعودية إن رجل الأعمال خالد بن محمد السعود أقام حفل وداع للعامل المصري شوقي سمان البالغ من العمر 65 عاما، في منزله في مكة المكرمة بحضور أصدقائه، مضيفة أن العامل المصري قرر العودة إلى بلاده رغبة منه في قضاء الوقت مع أبنائه.وأظهر الفيديو المتداول، قيام رجل الأعمال بتقبيل رأس العامل المصري، فيما قام شخصان آخران بتقبيل يديه، وقالت "سبق" إنهما نجلا رجل الأعمال، وسط بكاء العامل المصري، فيما وصف مغردون المشهد بـ"لفتة وفاء".
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مجتمع, منوعات, أخبار السعودية اليوم

بكاء ولحظات مؤثرة... سعوديون يودعون مصريا يعمل لديهم منذ 40 عاما

14:16 GMT 25.07.2022
© AP Photo / Amr Nabilسعوديون يمشون على شاطئ منتجع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية
سعوديون يمشون على شاطئ منتجع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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تداول مغردون مقطع فيديو لحفل وداع أقامه رجل أعمال سعودي احتفاء بعامل مصر بعد 4 عقود من العمل معه في المملكة.
وقالت صحيفة "سبق" السعودية إن رجل الأعمال خالد بن محمد السعود أقام حفل وداع للعامل المصري شوقي سمان البالغ من العمر 65 عاما، في منزله في مكة المكرمة بحضور أصدقائه، مضيفة أن العامل المصري قرر العودة إلى بلاده رغبة منه في قضاء الوقت مع أبنائه.
وأظهر الفيديو المتداول، قيام رجل الأعمال بتقبيل رأس العامل المصري، فيما قام شخصان آخران بتقبيل يديه، وقالت "سبق" إنهما نجلا رجل الأعمال، وسط بكاء العامل المصري، فيما وصف مغردون المشهد بـ"لفتة وفاء".
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