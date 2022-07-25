https://arabic.sputniknews.com/20220725/بوبوفا-مخاطر-انتشار-جدري-القرود-في-روسيا-منخفضة-للغاية-1065543521.html
بوبوفا: مخاطر انتشار جدري القرود في روسيا منخفضة للغاية
بوبوفا: مخاطر انتشار جدري القرود في روسيا منخفضة للغاية
أعلنت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية، آنا بوبوفا، أن خطر انتشار مرض جدري القرود في روسيا منخفض للغاية. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T13:33+0000
2022-07-25T13:33+0000
2022-07-25T13:33+0000
روسيا
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وقالت بوبوفا للصحفيين: "مخاطر الانتشار في روسيا منخفضة للغاية".وفقًا لها، تم عزل الحالة الوحيدة التي تم اكتشافها في روسيا.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوبوفا: مخاطر انتشار جدري القرود في روسيا منخفضة للغاية
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أعلنت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية، آنا بوبوفا، أن خطر انتشار مرض جدري القرود في روسيا منخفض للغاية.
وقالت بوبوفا للصحفيين: "مخاطر الانتشار في روسيا منخفضة للغاية".
وفقًا لها، تم عزل الحالة الوحيدة التي تم اكتشافها في روسيا.