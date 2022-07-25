https://arabic.sputniknews.com/20220725/بوتين-يكشف-سبب-إطلاقه-مسمى-الشركاء-السابقين-على-دول-الغرب-1065563607.html
بوتين يأمر بتطوير قطاع الطيران الروسي إلى "مستوى جديد وجوهري"
بوتين يأمر بتطوير قطاع الطيران الروسي إلى "مستوى جديد وجوهري"
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قطاع النقل الجوي يتعرض للهجوم في مواجهة العقوبات والقرارات غير الملائمة من قبل "الشركاء الغربيين السابقين". 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T18:08+0000
2022-07-25T18:08+0000
2022-07-25T18:17+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/14/1065343706_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_1dfe7fbda86e661c72ac87b2757c65db.jpg
وقال بوتين خلال اجتماع مع مجلس الوزراء، اليوم الاثنين: "إن قرارات شركائنا الغربيين السابقين، وتحديدا السابقين، لأنهم يرفضون العمل معنا، شكلت ضغوطا سياسية على الشركات التجارية، وقطاع النقل الجوي يتعرض للهجوم".كما أشار إلى أن "صناعة الطيران لها أهمية استراتيجية وتلعب دورًا مهمًا في روسيا". وأضاف:وأعلن بوتين عن فرصة فريدة للوصول إلى "مستوى جديد وجوهري" من تطوير قطاع الطيران في البلاد.وأردف بوتين: "أعلم أن الحكومة قد وافقت بالفعل على برنامج لتطوير صناعة النقل الجوي حتى عام 2030، وأود أن أطلب منكم توضيح تفاصيلها اليوم".وفقًا لبوتين: "يجب أن تكون صناعة الطيران جاهزة للتعافي السريع من حيث حجم الخدمات".وأضاف بوتين: "الطلب المحلي من المستهلكين ينتعش الآن بنشاط، وسيصاحب ذلك نموا أسرع في الطلب على السفر الجوي من مواطنينا".وأعلنت الشركة الروسية للإلكترونيات، اليوم الاثنين في 25 تموز/يوليو، ابتكار إلكترونيات الاتصال لطائرات الركاب.وتمت صناعة هذه الإلكترونيات لطائرات الركاب الروسية الجديدة من طراز "سوبرجيت" و"إم إس-21".وكانت روسيا تستورد إلكترونيات الاتصال لهذه الطائرات من الولايات المتحدة الأمريكية. أما الآن فلا داعي لاستيرادها من الخارج. فقد أوجد معهد أبحاث الإلكترونيات في مدينة بينزا الروسية ما يعتبر بديلا لإلكترونيات الاتصال المستوردة من الولايات المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20190507/روسيا-طائرة-احتراق-مطار-موسكو-1040916950.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/14/1065343706_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_2de400b9b895cabaca52f733ca0fdb99.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين يأمر بتطوير قطاع الطيران الروسي إلى "مستوى جديد وجوهري"
18:08 GMT 25.07.2022 (تم التحديث: 18:17 GMT 25.07.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قطاع النقل الجوي يتعرض للهجوم في مواجهة العقوبات والقرارات غير الملائمة من قبل "الشركاء الغربيين السابقين".
وقال بوتين خلال اجتماع مع مجلس الوزراء، اليوم الاثنين: "إن قرارات شركائنا الغربيين السابقين، وتحديدا السابقين، لأنهم يرفضون العمل معنا، شكلت ضغوطا سياسية على الشركات التجارية، وقطاع النقل الجوي يتعرض للهجوم".
كما أشار إلى أن "صناعة الطيران لها أهمية استراتيجية وتلعب دورًا مهمًا في روسيا". وأضاف:
"في الوقت نفسه، من الواضح أن صناعة الطيران لها أهمية استراتيجية للبلد، وتحفز تطوير منتجات عالية التقنية، وتوفر الشحن، وبالتالي، الوظائف في مجمع الصناعات ذات الصلة بأكمله، وتلعب دورًا حاسمًا لضمان إمكانية الوصول إلى وسائل النقل والاتصال بين المناطق، فإن هذا مهم بشكل خاص للأراضي الشاسعة لبلد مثل روسيا".
وأعلن بوتين عن فرصة فريدة للوصول إلى "مستوى جديد وجوهري" من تطوير قطاع الطيران في البلاد.
إن الوضع الحالي، ومع كل الصعوبات الواضحة، يمنحنا فرصة فريدة للوصول إلى مستوى جديد جوهري من التطور... لا سيما أنه لدينا أسس جيدة لذلك، ورثناها من الحقبة السوفيتية.
وأردف بوتين: "أعلم أن الحكومة قد وافقت بالفعل على برنامج لتطوير صناعة النقل الجوي حتى عام 2030، وأود أن أطلب منكم توضيح تفاصيلها اليوم".
وفقًا لبوتين: "يجب أن تكون صناعة الطيران جاهزة للتعافي السريع من حيث حجم الخدمات".
وأضاف بوتين: "الطلب المحلي من المستهلكين ينتعش الآن بنشاط، وسيصاحب ذلك نموا أسرع في الطلب على السفر الجوي من مواطنينا".
وأعلنت الشركة الروسية للإلكترونيات، اليوم الاثنين في 25 تموز/يوليو، ابتكار إلكترونيات الاتصال لطائرات الركاب.
وتمت صناعة هذه الإلكترونيات لطائرات الركاب الروسية الجديدة من طراز "سوبرجيت" و"إم إس-21".
وكانت روسيا تستورد إلكترونيات
الاتصال لهذه الطائرات من الولايات المتحدة الأمريكية. أما الآن فلا داعي لاستيرادها من الخارج. فقد أوجد معهد أبحاث الإلكترونيات في مدينة بينزا الروسية ما يعتبر بديلا لإلكترونيات الاتصال المستوردة من الولايات المتحدة.