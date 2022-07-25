https://arabic.sputniknews.com/20220725/روبوت-يهاجم-طفلا-ويكسر-إصبعه-خلال-مباراة-للشطرنج-فيديو-1065529381.html
روبوت يهاجم طفلا ويكسر إصبعه خلال مباراة للشطرنج... فيديو
روبوت يهاجم طفلا ويكسر إصبعه خلال مباراة للشطرنج... فيديو
تسبب هجوم غير متوقع لروبوت في كسر إصبع طفل، خلال مباراة شطرنج بين الطفل والروبوت في روسيا. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T10:47+0000
2022-07-25T10:47+0000
2022-07-25T10:47+0000
منوعات
بطولة شطرنج
روبوت
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يُظهر مقطع فيديو للحادث الذراع الآلية وهي تمسك بإصبع الطفل بشدة لعدة ثوان، قبل أن يندفع عدة رجال لتحرير يد الصبي من قبضة الروبوت.وكشفت وسائل إعلام روسية، أن الروبوت كان يلعب الشطرنج أمام الطفل الصغير الذي لا يتجاوز عمره 7 سنوات، حين أمسك بإصبع الطفل في حركة مفاجئة وكسره، خلال مباراة في بطولة موسكو المفتوحة الأسبوع الماضي.ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن سيرغي لازاريف، رئيس اتحاد الشطرنج في موسكو، قوله بعد الحادث، إن الروبوت كسر إصبع الطفل، مضيفا أن هذا الروبوت لعب العديد من مباريات الشطرنج السابقة دون مشاكل مشابهة.وأكد المسؤولون أن الطفل، الذي يعتبر من بين أفضل 30 لاعبا روسيا بالشطرنج دون 10 أعوام، عاد للمشاركة في المسابقة اليوم التالي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, بطولة شطرنج, روبوت
روبوت يهاجم طفلا ويكسر إصبعه خلال مباراة للشطرنج... فيديو
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تسبب هجوم غير متوقع لروبوت في كسر إصبع طفل، خلال مباراة شطرنج بين الطفل والروبوت في روسيا.
يُظهر مقطع فيديو للحادث الذراع الآلية وهي تمسك بإصبع الطفل بشدة لعدة ثوان، قبل أن يندفع عدة رجال لتحرير يد الصبي من قبضة الروبوت.
وكشفت وسائل إعلام روسية، أن الروبوت كان يلعب الشطرنج أمام الطفل الصغير الذي لا يتجاوز عمره 7 سنوات، حين أمسك بإصبع الطفل في حركة مفاجئة وكسره، خلال مباراة في بطولة موسكو المفتوحة الأسبوع الماضي.
ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن سيرغي لازاريف، رئيس اتحاد الشطرنج في موسكو، قوله بعد الحادث، إن الروبوت كسر إصبع الطفل، مضيفا أن هذا الروبوت لعب العديد من مباريات الشطرنج السابقة دون مشاكل مشابهة.
وقال نائب رئيس الاتحاد الروسي للشطرنج سيرغي سماغين، "يبدو أن الطفل الصغير خرق قوانين اللعبة، لأنه لم ينتظر الروبوت حتى ينهي حركته في اللعبة، مما دفع الآلة للتصرف بشكل غريب وغير متوقع".
وأكد المسؤولون أن الطفل، الذي يعتبر من بين أفضل 30 لاعبا روسيا بالشطرنج دون 10 أعوام، عاد للمشاركة في المسابقة اليوم التالي.