https://arabic.sputniknews.com/20220725/زاخاروفا-أي-محاولات-من-قبل-كييف-وبروكسل-لتحقيق-نصر-في-أرض-المعركة-ستقودهم-نحو-الهاوية-1065567430.html
زاخاروفا: أي محاولات من قبل كييف وبروكسل لتحقيق نصر في أرض المعركة ستقودهم نحو الهاوية
زاخاروفا: أي محاولات من قبل كييف وبروكسل لتحقيق نصر في أرض المعركة ستقودهم نحو الهاوية
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن أي محاولات من قبل كييف والاتحاد الأوروبي، لتحقيق نصر في أرض المعركة، ستقودهم... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T20:33+0000
2022-07-25T20:33+0000
2022-07-25T20:33+0000
روسيا
العالم
الخارجية الروسية
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موسكو- سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية، تعليقا على تخصيص الاتحاد الأوروبي مبلغ بقيمة 500 مليون يورو كمساعدات عسكرية لكييف، إن "الاتحاد الأوروبي يواصل الاستثمار في المزيد من الأعمال العدائية، عبر إمداد الأوكرانيين بالأسلحة والمعدات العسكرية".وأضافت: "أي محاولات لتحقيق النصر في أرض المعركة بمثابة طريق مباشر نحو الهاوية لكل من كييف وبروكسل".واعتبرت زاخاروفا أن الاتحاد الأوروبي يغض الطرف عن الفساد الكامل الذي يتمّلك سلطات كييف، بمواصلة إمدادها بالأسلحة.
https://arabic.sputniknews.com/20220714/زاخاروفا-خطط-مجموعة-السبع-لوضع-سقف-لأسعار-النفط-الروسي-ستؤدي-إلى-زيادتها-1065053787.html
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روسيا, العالم, الخارجية الروسية
زاخاروفا: أي محاولات من قبل كييف وبروكسل لتحقيق نصر في أرض المعركة ستقودهم نحو الهاوية
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن أي محاولات من قبل كييف والاتحاد الأوروبي، لتحقيق نصر في أرض المعركة، ستقودهم مباشرة نحو الهاوية.
موسكو- سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية، تعليقا على تخصيص الاتحاد الأوروبي مبلغ بقيمة 500 مليون يورو كمساعدات عسكرية لكييف، إن "الاتحاد الأوروبي يواصل الاستثمار في المزيد من الأعمال العدائية، عبر إمداد الأوكرانيين بالأسلحة والمعدات العسكرية".
وأضافت: "أي محاولات لتحقيق النصر في أرض المعركة بمثابة طريق مباشر نحو الهاوية لكل من كييف وبروكسل".
واعتبرت زاخاروفا أن الاتحاد الأوروبي يغض الطرف عن الفساد الكامل الذي يتمّلك سلطات كييف، بمواصلة إمدادها بالأسلحة.