https://arabic.sputniknews.com/20220714/زاخاروفا-خطط-مجموعة-السبع-لوضع-سقف-لأسعار-النفط-الروسي-ستؤدي-إلى-زيادتها-1065053787.html
زاخاروفا: خطط "مجموعة السبع" لوضع سقف لأسعار النفط الروسي ستؤدي إلى زيادتها
زاخاروفا: خطط "مجموعة السبع" لوضع سقف لأسعار النفط الروسي ستؤدي إلى زيادتها
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن خطط مجموعة السبع لوضع سقف لأسعار النفط الروسي قد تؤدي إلى زيادة أسعاره. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T11:46+0000
2022-07-14T11:46+0000
2022-07-14T11:46+0000
روسيا
الخارجية الروسية
ماريا زاخاروفا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058948233_140:0:3781:2048_1920x0_80_0_0_0a8f7b76d60f8c3c9285089e7be9176d.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، خلال إيجاز صحفي أسبوعي: "إذا حاولت "مجموعة السبع" تنفيذ خططها الخاصة، فمن الممكن وصفها بخطط المغامرة لوضع سقف معين لأسعار النفط، وقد تزيد من أسعاره، الأمر الذي يتحدث عنه الاقتصاديون أيضاً. لأن هذه الخطط مناهضة للسوق ومغامرة وتعسفية".وبعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدأت دول الغرب بفرض عقوبات على روسيا الاتحادية، وبشكل خاص، على صادرات موارد الطاقة الروسية. وتنص الحزمة السادسة من العقوبات على التطبيق التدريجي لفرض حظر على واردات النفط من روسيا؛ وسيمس الحظر فقط عمليات التوريد عن طريق البحر، ولن يخضع النفط الذي يمر عبر خط أنابيب "دروجبا" للقيود. وفي المستقبل، لا تستبعد أوروبا إدخال الحزمة السابعة، والتي قد تشمل حظرًا على إمدادات الغاز الروسي.ووصف نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي، سيرغي ريابكوف، خطط الغرب بفرض سقف على أسعار النفط من روسيا الاتحادية بعنصر آخر من عناصر الحرب النفسية. وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.
https://arabic.sputniknews.com/20220713/الولايات-المتحدة-وشركاؤها-يتفقون-على-معايير-لتحديد-سقف-أسعار-النفط-الروسي-1065024667.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058948233_595:0:3326:2048_1920x0_80_0_0_1f8d8f5be87978c5876659770679acef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا
زاخاروفا: خطط "مجموعة السبع" لوضع سقف لأسعار النفط الروسي ستؤدي إلى زيادتها
تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن خطط مجموعة السبع لوضع سقف لأسعار النفط الروسي قد تؤدي إلى زيادة أسعاره.
موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، خلال إيجاز صحفي أسبوعي: "إذا حاولت "مجموعة السبع" تنفيذ خططها الخاصة، فمن الممكن وصفها بخطط المغامرة لوضع سقف معين لأسعار النفط
، وقد تزيد من أسعاره، الأمر الذي يتحدث عنه الاقتصاديون أيضاً. لأن هذه الخطط مناهضة للسوق ومغامرة وتعسفية".
وبعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدأت دول الغرب بفرض عقوبات على روسيا الاتحادية، وبشكل خاص، على صادرات موارد الطاقة الروسية. وتنص الحزمة السادسة من العقوبات
على التطبيق التدريجي لفرض حظر على واردات النفط من روسيا؛ وسيمس الحظر فقط عمليات التوريد عن طريق البحر، ولن يخضع النفط الذي يمر عبر خط أنابيب "دروجبا" للقيود. وفي المستقبل، لا تستبعد أوروبا إدخال الحزمة السابعة، والتي قد تشمل حظرًا على إمدادات الغاز الروسي.
ووصف نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي، سيرغي ريابكوف، خطط الغرب بفرض سقف على أسعار النفط من روسيا الاتحادية بعنصر آخر من عناصر الحرب النفسية. وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.