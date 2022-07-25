https://arabic.sputniknews.com/20220725/عمل-القوات-الروسية-في-اتجاه-محور-خاركوف-1065519666.html
عمل القوات الروسية في اتجاه محور خاركوف
عمل القوات الروسية في اتجاه محور خاركوف
قامت القوات الخاصة التابعة لقوات الجيش الروسي بتدمر معقل للجيش الأوكراني في منطقة خاركوف، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك" من موقع الحدث. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T12:11+0000
2022-07-25T12:11+0000
2022-07-25T12:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صور
وسائط متعددة
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نتيجة للعمل في مواقع محددة سابقًا للقوات المسلحة الأوكرانية، تم تدمير معقل فيه معدات خفيفة، وتمت تصفية العديد من الأفراد، وكذلك المنازل التي احتلها المسلحون الأوكرانيون وقاموا بتحويلها إلى نقاط إطلاق نار.
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фото, صور, وسائط متعددة
عمل القوات الروسية في اتجاه محور خاركوف تابعنا عبر
قامت القوات الخاصة التابعة لقوات الجيش الروسي بتدمر معقل للجيش الأوكراني في منطقة خاركوف، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك" من موقع الحدث.
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصور
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصور
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصور
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصور
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصور
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصور
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصور
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصور
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
نتيجة للعمل في مواقع محددة سابقًا للقوات المسلحة الأوكرانية، تم تدمير معقل فيه معدات خفيفة، وتمت تصفية العديد من الأفراد، وكذلك المنازل التي احتلها المسلحون الأوكرانيون وقاموا بتحويلها إلى نقاط إطلاق نار.