https://arabic.sputniknews.com/20220725/عمل-القوات-الروسية-في-اتجاه-محور-خاركوف-1065519666.html

عمل القوات الروسية في اتجاه محور خاركوف

عمل القوات الروسية في اتجاه محور خاركوف

قامت القوات الخاصة التابعة لقوات الجيش الروسي بتدمر معقل للجيش الأوكراني في منطقة خاركوف، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك" من موقع الحدث. 25.07.2022, سبوتنيك عربي

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

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نتيجة للعمل في مواقع محددة سابقًا للقوات المسلحة الأوكرانية، تم تدمير معقل فيه معدات خفيفة، وتمت تصفية العديد من الأفراد، وكذلك المنازل التي احتلها المسلحون الأوكرانيون وقاموا بتحويلها إلى نقاط إطلاق نار.

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