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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220725/عمل-القوات-الروسية-في-اتجاه-محور-خاركوف-1065519666.html
عمل القوات الروسية في اتجاه محور خاركوف
عمل القوات الروسية في اتجاه محور خاركوف
قامت القوات الخاصة التابعة لقوات الجيش الروسي بتدمر معقل للجيش الأوكراني في منطقة خاركوف، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك" من موقع الحدث. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T12:11+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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نتيجة للعمل في مواقع محددة سابقًا للقوات المسلحة الأوكرانية، تم تدمير معقل فيه معدات خفيفة، وتمت تصفية العديد من الأفراد، وكذلك المنازل التي احتلها المسلحون الأوكرانيون وقاموا بتحويلها إلى نقاط إطلاق نار.
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фото, صور, وسائط متعددة

عمل القوات الروسية في اتجاه محور خاركوف

12:11 GMT 25.07.2022
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قامت القوات الخاصة التابعة لقوات الجيش الروسي بتدمر معقل للجيش الأوكراني في منطقة خاركوف، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك" من موقع الحدث.
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصور

جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022

جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الذهاب إلى بنك الصور

جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022

© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصور

جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022

جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الذهاب إلى بنك الصور

جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022

© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصور

جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022

جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الذهاب إلى بنك الصور

جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022

© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصور

جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022

جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الذهاب إلى بنك الصور

جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022

© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصور

جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022

جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الذهاب إلى بنك الصور

جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022

© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصور

جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022

جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الذهاب إلى بنك الصور

جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022

© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصور

جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022

جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022

© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصور

جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022

جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022

نتيجة للعمل في مواقع محددة سابقًا للقوات المسلحة الأوكرانية، تم تدمير معقل فيه معدات خفيفة، وتمت تصفية العديد من الأفراد، وكذلك المنازل التي احتلها المسلحون الأوكرانيون وقاموا بتحويلها إلى نقاط إطلاق نار.
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