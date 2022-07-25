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https://arabic.sputniknews.com/20220725/قادة-الإطار-التنسيقي-العراقي-يتفقون-بالإجماع-على-رئيس-وزراء-جديد-1065537858.html
الإطار التنسيقي العراقي يرشح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء
الإطار التنسيقي العراقي يرشح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء
اتفق قادة الإطار التنسيقي العراقي (الذي يضم القوى الشيعية في البلاد باستثناء التيار الصدري وقوى متحالفه معه) بالإجماع على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T12:49+0000
2022-07-25T12:58+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
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بغداد - سبوتنيك. وأوضحت أمانة الإطار التنسيقي، في بيان اليوم الاثنين، أن الإطار عقد اليوم اجتماعا لاختيار مرشحه لرئاسة الوزراء، وبإجواء إيجابية اتفق قادة الإطار التنسيقي وبالإجماع على ترشيح السيد محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.وبات "الإطار التنسيقي" الآن الكتلة الكبرى داخل البرلمان العراقي، بعد حصوله على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية، ما يجعله الفاعل الأساسي في عملية تشكيل الحكومة الجديدة.ومنذ أكثر من 9 أشهر تتواصل واحدة من أعقد الأزمات السياسية في العراق، عقب إجراء الانتخابات التشريعية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، والتي أفرزت نتائج غير تقليدية لتوزيع القوى السياسية داخل البرلمان.ويتولى رئاسة مجلس الوزراء العراقي حاليا، مصطفى الكاظمي، منذ أن منحه مجلس النواب الثقة في مايو/ آيار من عام 2020.وكُلِّف الكاظمي، الذي كان يتولى رئاسة المخابرات، بتشكيل الحكومة بعد اعتذار عدنان الزرفي، ومن قبله محمد توفيق علاوي عن تشكيلها، إثر فشلهما في الحصول على تأييد الكتل الأساسية في البرلمان وفي خضم أشهر من الاحتجاجات.
https://arabic.sputniknews.com/20220724/مستشار-الأمن-القومي-في-العراق-يعتذر-عن-قبول-ترشحه-لمنصب-رئيس-الوزراء-1065508189.html
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العالم العربي, أخبار العراق اليوم

الإطار التنسيقي العراقي يرشح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء

12:49 GMT 25.07.2022 (تم التحديث: 12:58 GMT 25.07.2022)
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEمجلس النواب العراقي
مجلس النواب العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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يتبع
اتفق قادة الإطار التنسيقي العراقي (الذي يضم القوى الشيعية في البلاد باستثناء التيار الصدري وقوى متحالفه معه) بالإجماع على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.
بغداد - سبوتنيك. وأوضحت أمانة الإطار التنسيقي، في بيان اليوم الاثنين، أن الإطار عقد اليوم اجتماعا لاختيار مرشحه لرئاسة الوزراء، وبإجواء إيجابية اتفق قادة الإطار التنسيقي وبالإجماع على ترشيح السيد محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.
وبات "الإطار التنسيقي" الآن الكتلة الكبرى داخل البرلمان العراقي، بعد حصوله على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية، ما يجعله الفاعل الأساسي في عملية تشكيل الحكومة الجديدة.
السيارات تسير وسط عاصفة رملية على أحد الطرق في بغداد، العراق، 9 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
مستشار الأمن القومي في العراق يعتذر عن قبول ترشحه لمنصب رئيس الوزراء
أمس, 20:57 GMT
ومنذ أكثر من 9 أشهر تتواصل واحدة من أعقد الأزمات السياسية في العراق، عقب إجراء الانتخابات التشريعية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، والتي أفرزت نتائج غير تقليدية لتوزيع القوى السياسية داخل البرلمان.
ويتولى رئاسة مجلس الوزراء العراقي حاليا، مصطفى الكاظمي، منذ أن منحه مجلس النواب الثقة في مايو/ آيار من عام 2020.
وكُلِّف الكاظمي، الذي كان يتولى رئاسة المخابرات، بتشكيل الحكومة بعد اعتذار عدنان الزرفي، ومن قبله محمد توفيق علاوي عن تشكيلها، إثر فشلهما في الحصول على تأييد الكتل الأساسية في البرلمان وفي خضم أشهر من الاحتجاجات.
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