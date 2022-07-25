https://arabic.sputniknews.com/20220725/مصدر-لـسبوتنيك-مجلس-الأمن-يعقد-جلسة-يوم-الجمعة-بشأن-أوكرانيا--1065555678.html
مصدر لـ"سبوتنيك": مجلس الأمن يعقد جلسة يوم الجمعة بشأن أوكرانيا
مصدر لـ"سبوتنيك": مجلس الأمن يعقد جلسة يوم الجمعة بشأن أوكرانيا
من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، اجتماعا بشأن الوضع في أوكرانيا. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T14:57+0000
2022-07-25T14:57+0000
2022-07-25T15:02+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
إلغاء جلسة لمجلس الأمن الدولي
جلسة
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وقال مصدر في مجلس الأمن لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "من المتوقع أن يعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في أوكرانيا يوم الجمعة".وبحسب المصدر، فإن رئيس مجلس الأمن لم يقدم موضوعات محددة وقائمة المتحدثين في الجلسة.في غضون ذلك، أعلن وزير التحول الرقمي الأوكراني، ميخائيل فيدوروف، اليوم الاثنين، أن أوكرانيا وقعت عقودا لشراء طائرات دون طيار، بما في ذلك طائرات استطلاع دون طيار ومسيّرات مجنحة وأنظمة لمسيرات "كاميكازي" الهجومية للقوات الأوكرانية بقيمة 7.1 مليون دولار.كتب فيودوروف على قناته في "تلغرام": "لقد وقعنا العقود الأولى بقيمة 260.5 مليون هريفنا [7.1 مليون دولار] لشراء طائرات دون طيار لجيش المسيرات؛ وهي 78 طائرة متعددة الأجنحة "ماتريس" مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وهناك أيضًا نظامان أرضيان لـ 20 مسيّرة كاميكازي من طراز "وارمات"، التي تم الحصول عليها بفضل مبادرة "مونو بنك" .وفقا له، فإن الحديث يدور أيضًا عن 20 طائرة استطلاع دون طيار من طراز "فلاي أي".
https://arabic.sputniknews.com/20220718/الاتحاد-الأوروبي-المساعدة-المالية-لأوكرانيا-لا-تقل-أهمية-عن-المساعدة-العسكرية-1065253329.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, إلغاء جلسة لمجلس الأمن الدولي, جلسة
مصدر لـ"سبوتنيك": مجلس الأمن يعقد جلسة يوم الجمعة بشأن أوكرانيا
14:57 GMT 25.07.2022 (تم التحديث: 15:02 GMT 25.07.2022) تابعنا عبر
من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، اجتماعا بشأن الوضع في أوكرانيا.
وقال مصدر في مجلس الأمن لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "من المتوقع أن يعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في أوكرانيا يوم الجمعة".
وبحسب المصدر، فإن رئيس مجلس الأمن لم يقدم موضوعات محددة وقائمة المتحدثين في الجلسة.
في غضون ذلك، أعلن وزير التحول الرقمي الأوكراني، ميخائيل فيدوروف، اليوم الاثنين، أن أوكرانيا وقعت عقودا لشراء طائرات دون طيار، بما في ذلك طائرات استطلاع دون طيار ومسيّرات مجنحة وأنظمة لمسيرات "كاميكازي" الهجومية للقوات الأوكرانية بقيمة 7.1 مليون دولار.
كتب فيودوروف على قناته في "تلغرام": "لقد وقعنا العقود الأولى بقيمة 260.5 مليون هريفنا [7.1 مليون دولار] لشراء طائرات دون طيار لجيش المسيرات؛ وهي 78 طائرة متعددة الأجنحة "ماتريس" مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وهناك أيضًا نظامان أرضيان لـ 20 مسيّرة كاميكازي من طراز "وارمات"، التي تم الحصول عليها بفضل مبادرة "مونو بنك" .
وفقا له، فإن الحديث يدور أيضًا عن 20 طائرة استطلاع دون طيار من طراز "فلاي أي".