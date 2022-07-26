https://arabic.sputniknews.com/20220726/أمريكا-الدستور-التونسي-الجديد-قد-يضر-بحقوق-الإنسان-1065615218.html

أمريكا: الدستور التونسي الجديد قد يضر بحقوق الإنسان

أمريكا: الدستور التونسي الجديد قد يضر بحقوق الإنسان

أثارت الولايات المتحدة مخاوف من أن الدستور التونسي الجديد قد يضر بحقوق الإنسان، مشيرة إلى ضعف الإقبال على التصويت في الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد. 26.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-26T19:51+0000

2022-07-26T19:51+0000

2022-07-26T19:51+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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جاء هذا في تصريحات أدلى بها، اليوم الثلاثاء، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، للصحفيين، بحسب "فرانس برس".وقال المسؤول الأمريكي: "نشير إلى أن هناك مجموعة واسعة من المجتمع المدني التونسي ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية عبرت عن مخاوفها العميقة المتعلقة بالاستفتاء، وبشكل خاص المخاوف المنتشرة على نطاق واسع بين الكثير من التونسيين فيما يتعلق بعدم وجود عملية شاملة وشفافة".وأضاف برايس: "ونشير أيضا إلى المخاوف من أن الدستور الجديد يتضمن الضوابط والتوازنات الضعيفة التي يمكن أن تضر حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".وأشار المسؤول الأمريكي إلى "ضعف الإقبال" و"النطاق المحدود للنقاش العام الحقيقي أثناء صياغة الدستور الجديد" الذي أجري الاستفتاء عليه يوم أمس الاثنين.تتزايد انتقادات الولايات المتحدة لسعيد بعد عام من إقالته للحكومة وتعليقه للبرلمان في تونس.

https://arabic.sputniknews.com/20220725/تونس-نسبة-المشاركة-في-الاستفتاء-على-الدستور-ترتفع-إلى-2185--قبل-ساعات-من-غلق-مكاتب-الاقتراع-1065566352.html

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