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أمريكا: الدستور التونسي الجديد قد يضر بحقوق الإنسان
أمريكا: الدستور التونسي الجديد قد يضر بحقوق الإنسان
أثارت الولايات المتحدة مخاوف من أن الدستور التونسي الجديد قد يضر بحقوق الإنسان، مشيرة إلى ضعف الإقبال على التصويت في الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T19:51+0000
2022-07-26T19:51+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها، اليوم الثلاثاء، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، للصحفيين، بحسب "فرانس برس".وقال المسؤول الأمريكي: "نشير إلى أن هناك مجموعة واسعة من المجتمع المدني التونسي ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية عبرت عن مخاوفها العميقة المتعلقة بالاستفتاء، وبشكل خاص المخاوف المنتشرة على نطاق واسع بين الكثير من التونسيين فيما يتعلق بعدم وجود عملية شاملة وشفافة".وأضاف برايس: "ونشير أيضا إلى المخاوف من أن الدستور الجديد يتضمن الضوابط والتوازنات الضعيفة التي يمكن أن تضر حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".وأشار المسؤول الأمريكي إلى "ضعف الإقبال" و"النطاق المحدود للنقاش العام الحقيقي أثناء صياغة الدستور الجديد" الذي أجري الاستفتاء عليه يوم أمس الاثنين.تتزايد انتقادات الولايات المتحدة لسعيد بعد عام من إقالته للحكومة وتعليقه للبرلمان في تونس.
https://arabic.sputniknews.com/20220725/تونس-نسبة-المشاركة-في-الاستفتاء-على-الدستور-ترتفع-إلى-2185--قبل-ساعات-من-غلق-مكاتب-الاقتراع-1065566352.html
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الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا: الدستور التونسي الجديد قد يضر بحقوق الإنسان

19:51 GMT 26.07.2022
© AFP 2022 / -الرئيس التونسي، قيس سعيد، يدلي بصوته في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، 25 يوليو/ تموز 2022
الرئيس التونسي، قيس سعيد، يدلي بصوته في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، 25 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© AFP 2022 / -
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أثارت الولايات المتحدة مخاوف من أن الدستور التونسي الجديد قد يضر بحقوق الإنسان، مشيرة إلى ضعف الإقبال على التصويت في الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها، اليوم الثلاثاء، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، للصحفيين، بحسب "فرانس برس".
مؤتمر للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
تونس... نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور ترتفع إلى 21.85 % قبل ساعات من غلق مكاتب الاقتراع
أمس, 19:47 GMT
وقال المسؤول الأمريكي: "نشير إلى أن هناك مجموعة واسعة من المجتمع المدني التونسي ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية عبرت عن مخاوفها العميقة المتعلقة بالاستفتاء، وبشكل خاص المخاوف المنتشرة على نطاق واسع بين الكثير من التونسيين فيما يتعلق بعدم وجود عملية شاملة وشفافة".
وأضاف برايس: "ونشير أيضا إلى المخاوف من أن الدستور الجديد يتضمن الضوابط والتوازنات الضعيفة التي يمكن أن تضر حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وأشار المسؤول الأمريكي إلى "ضعف الإقبال" و"النطاق المحدود للنقاش العام الحقيقي أثناء صياغة الدستور الجديد" الذي أجري الاستفتاء عليه يوم أمس الاثنين.
تتزايد انتقادات الولايات المتحدة لسعيد بعد عام من إقالته للحكومة وتعليقه للبرلمان في تونس.
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