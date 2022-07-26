https://arabic.sputniknews.com/20220726/الخارجية-الروسية-ريابكوف-يبحث-خطة-العمل-المشتركة-بشأن-البرنامج-النووي-مع-السفير-الإيراني--1065593748.html
الخارجية الروسية: ريابكوف يبحث خطة العمل المشتركة بشأن البرنامج النووي مع السفير الإيراني
الخارجية الروسية: ريابكوف يبحث خطة العمل المشتركة بشأن البرنامج النووي مع السفير الإيراني
بحث نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، مع السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، خطة عمل شاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T11:56+0000
2022-07-26T11:56+0000
2022-07-26T11:56+0000
روسيا
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وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "جرى تبادل شامل لوجهات النظر حول الوضع الحالي وحول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وكذلك بعض القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك".في عام 2015، أبرمت المملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران اتفاقا نوويا، ويفترض الاتفاق رفع العقوبات مقابل الحد من برنامج إيران النووي.وفي مايو/أيار 2018، انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة وأعاد فرض العقوبات على طهران. وردا على ذلك، أعلنت إيران عن تخفيض تدريجي لالتزاماتها بالاتفاق، والتخلي عن القيود المفروضة على البحوث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم.
https://arabic.sputniknews.com/20220721/إيران-تعلن-التوصل-إلى-مسودة-اتفاق-تشمل-96-من-القضايا-المتعلقة-بالاتفاق-النووي-1065407464.html
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روسيا
الخارجية الروسية: ريابكوف يبحث خطة العمل المشتركة بشأن البرنامج النووي مع السفير الإيراني
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بحث نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، مع السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، خطة عمل شاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "جرى تبادل شامل لوجهات النظر حول الوضع الحالي وحول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وكذلك بعض القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك".
في عام 2015، أبرمت المملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران اتفاقا نوويا، ويفترض الاتفاق رفع العقوبات مقابل الحد من برنامج إيران النووي.
وفي مايو/أيار 2018، انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة وأعاد فرض العقوبات على طهران. وردا على ذلك، أعلنت إيران عن تخفيض تدريجي لالتزاماتها بالاتفاق، والتخلي عن القيود المفروضة على البحوث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم.