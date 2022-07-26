عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220726/الخارجية-الروسية-ريابكوف-يبحث-خطة-العمل-المشتركة-بشأن-البرنامج-النووي-مع-السفير-الإيراني--1065593748.html
الخارجية الروسية: ريابكوف يبحث خطة العمل المشتركة بشأن البرنامج النووي مع السفير الإيراني
الخارجية الروسية: ريابكوف يبحث خطة العمل المشتركة بشأن البرنامج النووي مع السفير الإيراني
بحث نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، مع السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، خطة عمل شاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T11:56+0000
2022-07-26T11:56+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048077127_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_267f0452c93ed7dd55130555e4a62f91.jpg
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "جرى تبادل شامل لوجهات النظر حول الوضع الحالي وحول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وكذلك بعض القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك".في عام 2015، أبرمت المملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران اتفاقا نوويا، ويفترض الاتفاق رفع العقوبات مقابل الحد من برنامج إيران النووي.وفي مايو/أيار 2018، انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة وأعاد فرض العقوبات على طهران. وردا على ذلك، أعلنت إيران عن تخفيض تدريجي لالتزاماتها بالاتفاق، والتخلي عن القيود المفروضة على البحوث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم.
https://arabic.sputniknews.com/20220721/إيران-تعلن-التوصل-إلى-مسودة-اتفاق-تشمل-96-من-القضايا-المتعلقة-بالاتفاق-النووي-1065407464.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048077127_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_487fd3d28ef9d46dc3c9a2a13f8bc7fc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

الخارجية الروسية: ريابكوف يبحث خطة العمل المشتركة بشأن البرنامج النووي مع السفير الإيراني

11:56 GMT 26.07.2022
© Photo / brics-russia2020.ru / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا ديسمبر 2020
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© Photo / brics-russia2020.ru
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
بحث نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، مع السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، خطة عمل شاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "جرى تبادل شامل لوجهات النظر حول الوضع الحالي وحول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وكذلك بعض القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك".
في عام 2015، أبرمت المملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران اتفاقا نوويا، ويفترض الاتفاق رفع العقوبات مقابل الحد من برنامج إيران النووي.
وفي مايو/أيار 2018، انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة وأعاد فرض العقوبات على طهران. وردا على ذلك، أعلنت إيران عن تخفيض تدريجي لالتزاماتها بالاتفاق، والتخلي عن القيود المفروضة على البحوث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم.
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
إيران تعلن التوصل إلى مسودة اتفاق تشمل 96% من القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي
21 يوليو, 21:23 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала