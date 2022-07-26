https://arabic.sputniknews.com/20220726/الشرطة-الكندية-تؤكد-مقتل-3-أشخاص-بعد-عدة-حوادث-إطلاق-نار-1065569434.html
الشرطة الكندية تؤكد مقتل 3 أشخاص بعد عدة حوادث إطلاق نار
الشرطة الكندية تؤكد مقتل 3 أشخاص بعد عدة حوادث إطلاق نار
ذكرت شرطة الخيالة الملكية الكندية، أنه تم تأكيد وفاة ثلاثة أشخاص، بينهم مشتبه به، بعد تعرض أربعة ضحايا لإطلاق نار صباح يوم الاثنين في عدة مواقع في لانغلي... 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T03:56+0000
2022-07-26T03:56+0000
2022-07-26T03:56+0000
أخبار كندا
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ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة قولها، إن شخصين قتلا وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة.وتم التعرف على المشتبه به في وقت لاحق وقتله من قبل الشرطة، لتنهي بذلك سلسلة من الهجمات استهدفت المشردين في المنطقة، بحسب اعتقاد الشرطة.وقالت الشرطة في بيان أولي، إنه تم اعتقال رجل واحد، لكنها ذكرت في تحديث لاحق بأن المشتبه به أصيب بالرصاص وتم الإعلان عن وفاته في مكان الحادث.وأفادت الشرطة، أنها لا تزال لا تعرف الدافع وراء الهجوم المميت، ولا ما إذا كانت هناك أي علاقة بين المشتبه به المتوفى والضحايا.وبينما كان التحقيق جاريا، أغلقت مناطق متعددة في مدينة لانغلي وبلدة لانغلي أمام العامة، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.وتقع لانغلي على بعد حوالي 50 كيلومترا جنوب شرق فانكوفر، وهي مدينة ساحلية في مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية الغربية.
https://arabic.sputniknews.com/20210328/مقتل-وإصابة-6-أشخاص-في-حادث-طعن-بمدينة-فانكوفر-الكندية-1048490345.html
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أخبار كندا
الشرطة الكندية تؤكد مقتل 3 أشخاص بعد عدة حوادث إطلاق نار
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ذكرت شرطة الخيالة الملكية الكندية، أنه تم تأكيد وفاة ثلاثة أشخاص، بينهم مشتبه به، بعد تعرض أربعة ضحايا لإطلاق نار صباح يوم الاثنين في عدة مواقع في لانغلي بكولومبيا البريطانية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة قولها، إن شخصين قتلا وأصيب اثنان آخران
بجروح خطيرة.
وتم التعرف على المشتبه به في وقت لاحق وقتله من قبل الشرطة، لتنهي بذلك سلسلة من الهجمات استهدفت المشردين في المنطقة، بحسب اعتقاد الشرطة.
وقالت الشرطة في بيان أولي، إنه تم اعتقال رجل واحد، لكنها ذكرت في تحديث لاحق بأن المشتبه به أصيب بالرصاص وتم الإعلان عن وفاته في مكان الحادث.
وأفادت الشرطة، أنها لا تزال لا تعرف الدافع وراء الهجوم المميت، ولا ما إذا كانت هناك أي علاقة بين المشتبه به المتوفى والضحايا.
وبينما كان التحقيق جاريا، أغلقت مناطق متعددة في مدينة لانغلي وبلدة لانغلي أمام العامة، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.
وتقع لانغلي على بعد حوالي 50 كيلومترا جنوب شرق فانكوفر، وهي مدينة ساحلية في مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية الغربية.