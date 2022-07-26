https://arabic.sputniknews.com/20220726/جاريد-كوشنر-يكشف-عن-علاجه-من-السرطان-سرا-داخل-البيت-الأبيض-وخضوعه-لعملية-قد-تضر-بصوته-1065584491.html

جاريد كوشنر يكشف عن علاجه من السرطان سرا داخل البيت الأبيض وخضوعه لعملية "قد تضر بصوته"

جاريد كوشنر يكشف عن علاجه من السرطان سرا داخل البيت الأبيض وخضوعه لعملية "قد تضر بصوته"

كشف جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن تشخيص حالته وعلاجه من السرطان أثناء خدمته في البيت الأبيض كأحد أبرز المستشارين هناك، وتمكن من... 26.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-26T09:49+0000

2022-07-26T09:49+0000

2022-07-26T09:49+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

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وفي مقتطف من مذكراته القادمة التي انفردت بنشرها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ونشرت أمس الاثنين، يصف كوشنر كيف تم إبلاغه بتشخيصه بإصابته بسرطان الغدة الدرقية في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019، وذلك أثناء مشاركته في المفاوضات مع الصين بشأن صفقة تجارية، وتأكد من وجود مجموعة صغيرة فقط من المقربين منه الذين يعلمون بمرضه.وتحدث كوشنر عن مرضه لأول مرة في مذكراته القادمة، التي تحمل اسم "BreakingHistory: A White House Memoir" (كسر التاريخ: مذكرات البيت الأبيض)، والتي من المقرر طرحها في 23 أغسطس/ آب المقبل.وأشار كوشنر إلى أنه في نهاية الأمر، وبعد فترة من التكتم، شارك أخبار إصابته بالسرطان مع مجموعة صغيرة من الأشخاص، من بينهم زوجته، إيفانكا ترامب، واثنان من مساعديه، هما كاسيدي هاتشينسون وآفي بيركوفيتش، بالإضافة إلى رئيس موظفي البيت الأبيض آنذاك، ميك مولفاني.وتم تشخيص حالة كوشنر في وقت مبكر بما فيه الكفاية، ولذلك كانت حالته قابلة للعلاج، ورغم ذلك، فقد كتب في مذكراته أن الأمر تطلب منه إزالة "جزء كبير من الغدة الدرقية"، مضيفا أنه قيل له إن "الإجراء قد يضر بصوته".وأضاف جاريد كوشنر أنه حدد موعد عطلة "عيد الشكر" لإجراء الجراحة، بغرض "افتقاد أقل قدر من الوقت في المكتب"، وفقا لقوله.وأفصح أنه على الرغم من قراره الاحتفاظ بحالته الصحية لنفسه، فقد وصل الأمر بطريقة ما إلى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي بدا أنه يحترم خصوصيته.وكتب كوشنر أنه قبل يوم واحد من موعد الجراحة، استدعاه ترامب إلى المكتب في البيت الأبيض، وسأله عما إذا كان قلقا بشأن الإجراء الجراحي، فسأله كوشنر كيف علم بأمر كهذا، فكان رد ترامب: "أنا الرئيس، أعرف كل شيء".

https://arabic.sputniknews.com/20220523/مستشارة-ترامب-لم-يكن-هناك-موضوع-يعتبره-جاريد-كوشنر-خارج-نطاق-خبرته-حتى-لو-كانت-هجمات-من-المريخ-1062622588.html

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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب