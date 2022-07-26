https://arabic.sputniknews.com/20220726/سيئول-كوريا-الشمالية-قد-تجري-تجربة-نووية-قريبا-1065607766.html
سيئول: كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية قريبا
سيئول: كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية قريبا
قال وزير التوحيد الوطني في جمهورية كوريا الجنوبية كوون يونغ ـ سي، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية في ذكرى هدنة الحرب الكورية في 27 تموز/... 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T15:25+0000
2022-07-26T15:25+0000
2022-07-26T15:25+0000
العالم
كوريا الشمالية
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سيئول - سبوتنيك. وقال الوزير لإذاعة "سي بي إس" الأمريكية: "على حد علمي، انتهت الاستعدادات المادية ... هناك احتمال أن تجري كوريا الشمالية تجربة نووية في 27 تموز/ يوليو، وقد تجريها في وقت لاحق، أو قد لا تفعل ذلك، لذلك نحن نراقب ( كوريا الشمالية )".وكان الوزير قد صرح في وقت سابق أن كوريا الشمالية أكملت كافة الاستعدادات للاختبار، لكنها تنتظر اللحظة المناسبة لتعظيم تأثيرها، ومراقبة الوضع في الداخل وفي العالم.يذكر أن كوريا الشمالية قامت بأكثر من 10 تجارب صاروخية منذ بداية العام الجاري، بما فيها اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات وإطلاق صواريخ من الغواصات. وستحتفل كوريا الشمالية بالذكرى الـ69 لتوقيع الهدنة التي أنهت الحرب الكورية في يوم 27 تموز/ يوليو التي يطلق عليها "حرب تحرير الوطن العظيم" وسمي تاريخ توقيع الهدنة بـ"يوم النصر".
https://arabic.sputniknews.com/20220725/كوريا-الشمالية-تتهم-الولايات-المتحدة-بـالإرهاب-البيولوجي-1065511329.html
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العالم, كوريا الشمالية
سيئول: كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية قريبا
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قال وزير التوحيد الوطني في جمهورية كوريا الجنوبية كوون يونغ ـ سي، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية في ذكرى هدنة الحرب الكورية في 27 تموز/ يوليو .
سيئول - سبوتنيك. وقال الوزير لإذاعة "سي بي إس" الأمريكية: "على حد علمي، انتهت الاستعدادات المادية ... هناك احتمال أن تجري كوريا الشمالية تجربة نووية في 27 تموز/ يوليو، وقد تجريها في وقت لاحق، أو قد لا تفعل ذلك، لذلك نحن نراقب ( كوريا الشمالية )".
وكان الوزير قد صرح في وقت سابق أن كوريا الشمالية أكملت كافة الاستعدادات للاختبار، لكنها تنتظر اللحظة المناسبة لتعظيم تأثيرها، ومراقبة الوضع في الداخل وفي العالم.
يذكر أن كوريا الشمالية قامت بأكثر من 10 تجارب صاروخية منذ بداية العام الجاري، بما فيها اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات وإطلاق صواريخ من الغواصات.
وستحتفل كوريا الشمالية بالذكرى الـ69 لتوقيع الهدنة التي أنهت الحرب الكورية في يوم 27 تموز/ يوليو التي يطلق عليها "حرب تحرير الوطن العظيم" وسمي تاريخ توقيع الهدنة بـ"يوم النصر".