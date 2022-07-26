https://arabic.sputniknews.com/20220726/مدريد-تتفق-مع-بروكسل-على-خفض-استهلاك-الغاز-بنسبة-7-1065594549.html

مدريد تتفق مع بروكسل على خفض استهلاك الغاز بنسبة 7% بدلا من 15%

مدريد تتفق مع بروكسل على خفض استهلاك الغاز بنسبة 7% بدلا من 15%

اتفقت السلطات الإسبانية مع المفوضية الأوروبية على خفض استهلاك الغاز بنسبة 7% بدلا من 15% التي اقترحتها بروكسل. 26.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-26T12:11+0000

2022-07-26T12:11+0000

2022-07-26T12:14+0000

اقتصاد

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وأكدت قناة "سيكستا" التلفزيونية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن البلاد قادرة على تخفيض الاعتماد بنسبة معينة على المدى الطويل.بعد أن أعلنت المفوضية الأوروبية عن هدف تقليل استهلاك الوقود، عارض عدد من دول الاتحاد هذه المبادرة. وأعربت كل من البرتغال وإسبانيا عن عدم قدرتها على تطبيق التخفيض. ونتيجة لذلك، وفقا للقناة التلفزيونية، تمكنت مدريد من التوصل إلى اتفاق بشأن خفض استهلاك الغاز بنسبة 7%.كما جاء في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الطاقة، وافقت المفوضية الأوروبية على منح دول الاتحاد الأوروبي الاستثناءات التي طلبتها من خطة التخفيض الإلزامي لاستهلاك الغاز بنسبة 15% حتى 31 مارس 2023.

https://arabic.sputniknews.com/20220726/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-بعض-الاستثناءات-من-آلية-الخفض-الإلزامي-للطلب-على-الغاز--1065587344.html

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اقتصاد