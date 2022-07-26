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الاتحاد الأوروبي يوافق على "بعض الاستثناءات" من آلية الخفض الإلزامي للطلب على الغاز
https://arabic.sputniknews.com/20220726/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-بعض-الاستثناءات-من-آلية-الخفض-الإلزامي-للطلب-على-الغاز--1065587344.html
الاتحاد الأوروبي يوافق على "بعض الاستثناءات" من آلية الخفض الإلزامي للطلب على الغاز
الاتحاد الأوروبي يوافق على "بعض الاستثناءات" من آلية الخفض الإلزامي للطلب على الغاز
توصل وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي على إمكانية السماح "ببعض الاستثناءات" من آلية الخفض الإلزامي للطلب على الغاز. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T10:35+0000
2022-07-26T10:46+0000
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وأكد مجلس الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق حول خفض الطلب على الغاز اتفاق مؤقت والمفوضية ستبحث بحلول مايو 2023 إمكانية تمديده.
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يوافق على "بعض الاستثناءات" من آلية الخفض الإلزامي للطلب على الغاز

10:35 GMT 26.07.2022 (تم التحديث: 10:46 GMT 26.07.2022)
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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توصل وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي على إمكانية السماح "ببعض الاستثناءات" من آلية الخفض الإلزامي للطلب على الغاز.
وأكد مجلس الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق حول خفض الطلب على الغاز اتفاق مؤقت والمفوضية ستبحث بحلول مايو 2023 إمكانية تمديده.
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