https://arabic.sputniknews.com/20220726/مفاوضات-بين-روسيا-وتركيا-لزيادة-التجارة-في-العملات-الوطنية--1065570671.html
مفاوضات بين روسيا وتركيا لزيادة التجارة في العملات الوطنية
مفاوضات بين روسيا وتركيا لزيادة التجارة في العملات الوطنية
ذكرت صحيفة "أيد أونك" التركية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادرها، أن وفدان من روسيا وتركيا يتفاوضان على زيادة التجارة في العملات الوطنية بين البلدين. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T06:42+0000
2022-07-26T06:42+0000
2022-07-26T06:42+0000
روسيا
اقتصاد
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وكتبت الصحيفة: "وفقا للمعلومات التي تلقيناها من مصادرنا، تتفاوض وفود من البلدين بشأن تنسيق النظام المالي، وكذلك بشأن زيادة التجارة في العملات الوطنية، حاليا تم تحقيق زيادة في الصادرات مع روسيا، في النصف الأول من العام، كانت هناك بالفعل زيادة في الصادرات إلى روسيا".وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن التحول إلى التسويات مع تركيا بالعملات الوطنية وصل إلى مرحلة متقدمة.وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب مباحثاته مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، في 8 يونيو/حزيران الماضي: "لدينا آفاق جيدة للتحول إلى استخدام العملات الوطنية للتسويات المتبادلة، وهذه العملية في مرحلة متقدمة بالفعل؛ نناقش أيضًا احتمالات استخدام بطاقة "مير" الائتمانية الروسية في تركيا، والتي ستعيد بالتأكيد التدفقات السياحية إلى مستويات ما قبل تفشي الوباء ["كوفيد-19"]".
https://arabic.sputniknews.com/20220720/أردوغان-تركيا-تعتزم-مواصلة-التعاون-مع-روسيا-بشأن-الغاز-والطاقة-النووية-1065335995.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
مفاوضات بين روسيا وتركيا لزيادة التجارة في العملات الوطنية
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ذكرت صحيفة "أيد أونك" التركية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادرها، أن وفدان من روسيا وتركيا يتفاوضان على زيادة التجارة في العملات الوطنية بين البلدين.
وكتبت الصحيفة
: "وفقا للمعلومات التي تلقيناها من مصادرنا، تتفاوض وفود من البلدين بشأن تنسيق النظام المالي، وكذلك بشأن زيادة التجارة في العملات الوطنية، حاليا تم تحقيق زيادة في الصادرات مع روسيا، في النصف الأول من العام، كانت هناك بالفعل زيادة في الصادرات إلى روسيا".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن التحول إلى التسويات مع تركيا بالعملات الوطنية وصل إلى مرحلة متقدمة.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب مباحثاته مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، في 8 يونيو/حزيران الماضي: "لدينا آفاق جيدة للتحول إلى استخدام العملات الوطنية للتسويات المتبادلة، وهذه العملية في مرحلة متقدمة بالفعل؛ نناقش أيضًا احتمالات استخدام بطاقة "مير" الائتمانية الروسية في تركيا، والتي ستعيد بالتأكيد التدفقات السياحية إلى مستويات ما قبل تفشي الوباء ["كوفيد-19"]".