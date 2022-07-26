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مفاوضات بين روسيا وتركيا لزيادة التجارة في العملات الوطنية
مفاوضات بين روسيا وتركيا لزيادة التجارة في العملات الوطنية
ذكرت صحيفة "أيد أونك" التركية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادرها، أن وفدان من روسيا وتركيا يتفاوضان على زيادة التجارة في العملات الوطنية بين البلدين. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T06:42+0000
2022-07-26T06:42+0000
روسيا
اقتصاد
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وكتبت الصحيفة: "وفقا للمعلومات التي تلقيناها من مصادرنا، تتفاوض وفود من البلدين بشأن تنسيق النظام المالي، وكذلك بشأن زيادة التجارة في العملات الوطنية، حاليا تم تحقيق زيادة في الصادرات مع روسيا، في النصف الأول من العام، كانت هناك بالفعل زيادة في الصادرات إلى روسيا".وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن التحول إلى التسويات مع تركيا بالعملات الوطنية وصل إلى مرحلة متقدمة.وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب مباحثاته مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، في 8 يونيو/حزيران الماضي: "لدينا آفاق جيدة للتحول إلى استخدام العملات الوطنية للتسويات المتبادلة، وهذه العملية في مرحلة متقدمة بالفعل؛ نناقش أيضًا احتمالات استخدام بطاقة "مير" الائتمانية الروسية في تركيا، والتي ستعيد بالتأكيد التدفقات السياحية إلى مستويات ما قبل تفشي الوباء ["كوفيد-19"]".
https://arabic.sputniknews.com/20220720/أردوغان-تركيا-تعتزم-مواصلة-التعاون-مع-روسيا-بشأن-الغاز-والطاقة-النووية-1065335995.html
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روسيا, اقتصاد

مفاوضات بين روسيا وتركيا لزيادة التجارة في العملات الوطنية

06:42 GMT 26.07.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© Sputnik . POOL
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ذكرت صحيفة "أيد أونك" التركية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادرها، أن وفدان من روسيا وتركيا يتفاوضان على زيادة التجارة في العملات الوطنية بين البلدين.
وكتبت الصحيفة: "وفقا للمعلومات التي تلقيناها من مصادرنا، تتفاوض وفود من البلدين بشأن تنسيق النظام المالي، وكذلك بشأن زيادة التجارة في العملات الوطنية، حاليا تم تحقيق زيادة في الصادرات مع روسيا، في النصف الأول من العام، كانت هناك بالفعل زيادة في الصادرات إلى روسيا".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن التحول إلى التسويات مع تركيا بالعملات الوطنية وصل إلى مرحلة متقدمة.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب مباحثاته مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، في 8 يونيو/حزيران الماضي: "لدينا آفاق جيدة للتحول إلى استخدام العملات الوطنية للتسويات المتبادلة، وهذه العملية في مرحلة متقدمة بالفعل؛ نناقش أيضًا احتمالات استخدام بطاقة "مير" الائتمانية الروسية في تركيا، والتي ستعيد بالتأكيد التدفقات السياحية إلى مستويات ما قبل تفشي الوباء ["كوفيد-19"]".
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