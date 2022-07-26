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https://arabic.sputniknews.com/20220726/ناسا-لم-نتلق-أي-معلومات-رسمية-من-روسيا-بشأن-الانسحاب-من-محطة-الفضاء-الدولية-1065602470.html
ناسا: لم نتلق أي معلومات رسمية من روسيا بشأن الانسحاب من محطة الفضاء الدولية
ناسا: لم نتلق أي معلومات رسمية من روسيا بشأن الانسحاب من محطة الفضاء الدولية
قال مدير محطة الفضاء الدولية لوكالة "ناسا"، روبين جاتنز، اليوم الثلاثاء، إن "ناسا" لم تتلق أي معلومات رسمية من روسيا بشأن انسحاب البلاد من محطة الفضاء الدولية... 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T14:00+0000
2022-07-26T14:00+0000
روسيا
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وقال جاتنز: "روسيا مثلنا، إنهم يخططون لما ينتظرهم، لأننا نخطط للانتقال بعد عام 2030 لمحطة فضائية تعمل تجاريا في مدار منخفض، ولديهم خطة مماثلة، ولكن لم نتلق أي معلومات رسمية من قبلهم بهذا الخصوص".في وقت سابق، أكد المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، يوري بوريسوف، أن روسيا ستفي بجميع التزاماتها تجاه الشركاء الدوليين في محطة الفضاء الدولية ثم تغادر المحطة بعد عام 2024.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/بوتين-لمدير-روسكوسموس-الجديد-أنت-تعرف-مزايانا-التنافسية--1065593467.html
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ناسا: لم نتلق أي معلومات رسمية من روسيا بشأن الانسحاب من محطة الفضاء الدولية

14:00 GMT 26.07.2022
© Photo / Twitter/Scott D. Tingleمشهد من محطة الفضاء الدولية يطل على المركبة الفضائية الروسية "سويوز"
مشهد من محطة الفضاء الدولية يطل على المركبة الفضائية الروسية سويوز - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© Photo / Twitter/Scott D. Tingle
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قال مدير محطة الفضاء الدولية لوكالة "ناسا"، روبين جاتنز، اليوم الثلاثاء، إن "ناسا" لم تتلق أي معلومات رسمية من روسيا بشأن انسحاب البلاد من محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024.
وقال جاتنز: "روسيا مثلنا، إنهم يخططون لما ينتظرهم، لأننا نخطط للانتقال بعد عام 2030 لمحطة فضائية تعمل تجاريا في مدار منخفض، ولديهم خطة مماثلة، ولكن لم نتلق أي معلومات رسمية من قبلهم بهذا الخصوص".
في وقت سابق، أكد المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، يوري بوريسوف، أن روسيا ستفي بجميع التزاماتها تجاه الشركاء الدوليين في محطة الفضاء الدولية ثم تغادر المحطة بعد عام 2024.
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