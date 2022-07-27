https://arabic.sputniknews.com/20220727/أنقرة-المحادثات-مع-واشنطن-حول-صفقة-طائرات-إف-16-تسير-على-نحو-جيد-1065650639.html
أنقرة: المحادثات مع واشنطن حول صفقة طائرات "إف 16" تسير على نحو جيد
أنقرة: المحادثات مع واشنطن حول صفقة طائرات "إف 16" تسير على نحو جيد
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن طائرات "إف 16" المقاتلة تسير بشكل جيد، مع اختفاء الموقف... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T14:12+0000
2022-07-27T14:12+0000
2022-07-27T14:12+0000
أخبار تركيا اليوم
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موسكو- سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن تشاووش أوغلو قوله إن "مفاوضات إف -16 تسير بشكل جيد. نهج الإدارة (الأمريكية) بشأن المفاوضات إيجابي للغاية".وشدد الوزير على أن "الأجواء السلبية" في الكونغرس الأمريكي فيما يتعلق باستحواذ تركيا على المقاتلات تبخرت، مضيفا أن "هذا التعاون [الثنائي] له أيضا أهمية استراتيجية لحلف شمال الأطلسي".في منتصف يوليو/ تموز، أقر مجلس النواب الأمريكي تعديلا على قانون تفويض الدفاع الوطني يقيد النقل الوشيك لطائرات "إف 16" المقاتلة إلى تركيا.يتطلب التعديل تأكيدات نيابة عن رئيس الولايات المتحدة بأن الطائرة لن تُستخدم في التحليقات الإقليمية غير المصرح بها في اليونان.في عام 2019، علقت الولايات المتحدة مشاركة تركيا في برنامج طائرات "إف 35" بسبب شراء أنقرة لنظام الدفاع الجوي الروسي "إس 400"، ثم أزالتها بالكامل من المشروع لاحقا.في العام الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الولايات المتحدة اقترحت على تركيا شراء الجيل الرابع من المقاتلات "إف 16" بدلا من الجيل الخامس "إف 35".لم يوافق الكونغرس الأمريكي بعد على الصفقة بعد، ومع تقارير تفيد بأن اليونان تمارس ضغوطا على الولايات المتحدة حتى لا تبيع واشنطن مقاتلات مطورة إلى تركيا، مشيرة إلى مخاوفها الأمنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/مجلة-واشنطن-تضع-شروطا-قاسية-لتسليم-تركيا-مقاتلات-عفا-عليها-الزمن-بعد-حظر-إف-35-1065114296.html
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أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أنقرة: المحادثات مع واشنطن حول صفقة طائرات "إف 16" تسير على نحو جيد
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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن طائرات "إف 16" المقاتلة تسير بشكل جيد، مع اختفاء الموقف السلبي تجاه الصفقة الذي لوحظ في واشنطن خلال السنوات السابقة.
موسكو- سبوتنيك
. ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن تشاووش أوغلو قوله إن "مفاوضات إف -16 تسير بشكل جيد. نهج الإدارة (الأمريكية) بشأن المفاوضات إيجابي للغاية".
وشدد الوزير على أن "الأجواء السلبية" في الكونغرس الأمريكي فيما يتعلق باستحواذ تركيا على المقاتلات تبخرت، مضيفا أن "هذا التعاون [الثنائي] له أيضا أهمية استراتيجية لحلف شمال الأطلسي".
في منتصف يوليو/ تموز، أقر مجلس النواب الأمريكي تعديلا على قانون تفويض الدفاع الوطني يقيد النقل الوشيك لطائرات "إف 16" المقاتلة إلى تركيا.
يتطلب التعديل تأكيدات نيابة عن رئيس الولايات المتحدة بأن الطائرة لن تُستخدم في التحليقات الإقليمية غير المصرح بها في اليونان.
في عام 2019، علقت الولايات المتحدة مشاركة تركيا في برنامج طائرات "إف 35" بسبب شراء أنقرة لنظام الدفاع الجوي الروسي "إس 400"، ثم أزالتها بالكامل من المشروع لاحقا
.
في العام الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الولايات المتحدة اقترحت على تركيا شراء الجيل الرابع من المقاتلات "إف 16" بدلا من الجيل الخامس "إف 35".
لم يوافق الكونغرس الأمريكي بعد على الصفقة بعد، ومع تقارير تفيد بأن اليونان تمارس ضغوطا على الولايات المتحدة حتى لا تبيع واشنطن مقاتلات مطورة إلى تركيا، مشيرة إلى مخاوفها الأمنية.