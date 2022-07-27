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https://arabic.sputniknews.com/20220727/البيت-الأبيض-بشأن-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-رئيسة-مجلس-النواب-الأمريكي-تتخذ-قراراتها-بنفسها-1065668443.html
البيت الأبيض بشأن زيارة بيلوسي إلى تايوان: رئيسة مجلس النواب الأمريكي تتخذ قراراتها بنفسها
البيت الأبيض بشأن زيارة بيلوسي إلى تايوان: رئيسة مجلس النواب الأمريكي تتخذ قراراتها بنفسها
أعلن جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، تتخذ قراراتها بنفسها، وهي من يقرر... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T23:04+0000
2022-07-27T23:04+0000
أخبار تايوان
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موسكو - سبوتنيك. وقال كيريي، اليوم الخميس: "نحن نقدم الحقائق والسياق والتحليل والحقائق الجيوسياسية التي ستواجهها أينما ذهبت. مهمتنا هي إبلاغ عملية صنع القرار الخاصة بها ونحن نفعل ذلك. وهي تتخذ القرارات".يذكر أن نانسي بيلوسي تحضر للذهاب إلى جزيرة تايوان التي تدعمها الولايات المتحدة، وتطالب بها الصين باعتبارها جزءا لا يتجزّأ من أراضيها، وذلك بعدما زارها عدد من الوفود الأمريكية مؤخراً.وحذرت وزارة الدفاع الصينية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا قامت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بزيارة تايوان، وستتخذ إجراءات حاسمة لكبح التدخل الأجنبي في شؤون الصين الداخلية.فيما عبّر مسؤولون في البيت الأبيض والبنتاغون عن قلقهم من الزيارة التي تشكل "استفزازا لا داعي له"، وقد تمهد لأزمة واسعة بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/الصين-تحذر-أمريكا-ستتحملون-جميع-العواقب-إذا-زارت-بيلوسي-تايوان-1065630473.html
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أخبار تايوان, الصين

البيت الأبيض بشأن زيارة بيلوسي إلى تايوان: رئيسة مجلس النواب الأمريكي تتخذ قراراتها بنفسها

23:04 GMT 27.07.2022
© AFP 2022 / CHIP SOMODEVILLAرئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي
رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© AFP 2022 / CHIP SOMODEVILLA
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أعلن جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، تتخذ قراراتها بنفسها، وهي من يقرر ما إذا كانت ستسافر إلى تايوان أم لا.
موسكو - سبوتنيك. وقال كيريي، اليوم الخميس: "نحن نقدم الحقائق والسياق والتحليل والحقائق الجيوسياسية التي ستواجهها أينما ذهبت. مهمتنا هي إبلاغ عملية صنع القرار الخاصة بها ونحن نفعل ذلك. وهي تتخذ القرارات".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
الصين تحذر أمريكا: ستتحملون جميع العواقب إذا زارت بيلوسي تايوان
09:44 GMT
يذكر أن نانسي بيلوسي تحضر للذهاب إلى جزيرة تايوان التي تدعمها الولايات المتحدة، وتطالب بها الصين باعتبارها جزءا لا يتجزّأ من أراضيها، وذلك بعدما زارها عدد من الوفود الأمريكية مؤخراً.
وحذرت وزارة الدفاع الصينية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا قامت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بزيارة تايوان، وستتخذ إجراءات حاسمة لكبح التدخل الأجنبي في شؤون الصين الداخلية.
فيما عبّر مسؤولون في البيت الأبيض والبنتاغون عن قلقهم من الزيارة التي تشكل "استفزازا لا داعي له"، وقد تمهد لأزمة واسعة بين البلدين.
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