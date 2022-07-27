https://arabic.sputniknews.com/20220727/الحكومة-المغربية-تتخذ-تدابير-صارمة-وعاجلة-لمواجهة-شبح-العطش-فيديو-1065667733.html
الحكومة المغربية تتخذ تدابير صارمة وعاجلة لمواجهة شبح العطش... فيديو
الحكومة المغربية تتخذ تدابير صارمة وعاجلة لمواجهة شبح العطش... فيديو
أعلنت الحكومة المغربية اليوم الأربعاء عن مجموعة من التدابير الصارمة والعاجلة لمواجهة شبح العطش الذي يهدِد الشعب. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T21:33+0000
2022-07-27T21:33+0000
2022-07-27T21:33+0000
أخبار المغرب اليوم
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جاء هذا في تصريحات للناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس خلال الندوة الصحفية التي تعقب المجلس الحكومي، بحسب موقع "آشكاين".وقال بايتاس إن الحكومة المغربية اتخذت مجموعة من الإجراءات للحيلولة دون انقطاع المياه الصالحة للشرب.وأوضح المسؤول المغربي أن هذه الإجراءات المتخذة ذات طابع استعجالي لاسيما في الأحواض المائية التي تشهد عجزا بما فيها الدار البيضاء.وأشار إلى أنه سيتم ربط الدار البيضاء الجنوبية مع الشمالية بهدف جلب المياه من سد مولاي عبد الله على مستوى الرباط.وقال إنه سيتم الاستفادة من مياه محطات الضخ بالنسبة لولاد ستوت ومولاي علي لتزويد مدن الناظور والدريوش وبركان و السعيدية و رأس الماء.وأوضح أنه جرى اتخاذ تدابير أخرى متعلقة بتحلية المياه على المدى المتوسط نسبيا، وإطلاق 300 مليون مكعب ستكفي منطقة الدار البيضاء.ولفت إلى إطلاق محطات تحلية مياه البحر لتزويد مدينة آسفي والجديدة و الداخلة، لتعقبها محطات الناظور و سيدي إفني وطانطان وطرفاية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم
الحكومة المغربية تتخذ تدابير صارمة وعاجلة لمواجهة شبح العطش... فيديو
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أعلنت الحكومة المغربية اليوم الأربعاء عن مجموعة من التدابير الصارمة والعاجلة لمواجهة شبح العطش الذي يهدِد الشعب.
جاء هذا في تصريحات للناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس خلال الندوة الصحفية التي تعقب المجلس الحكومي، بحسب موقع "آشكاين"
.
وقال بايتاس إن الحكومة المغربية
اتخذت مجموعة من الإجراءات للحيلولة دون انقطاع المياه الصالحة للشرب.
وأوضح المسؤول المغربي أن هذه الإجراءات المتخذة ذات طابع استعجالي لاسيما في الأحواض المائية التي تشهد عجزا بما فيها الدار البيضاء.
وأشار إلى أنه سيتم ربط الدار البيضاء الجنوبية مع الشمالية بهدف جلب المياه من سد مولاي عبد الله على مستوى الرباط.
وقال إنه سيتم الاستفادة من مياه محطات الضخ بالنسبة لولاد ستوت ومولاي علي لتزويد مدن الناظور والدريوش وبركان و السعيدية و رأس الماء.
وأوضح أنه جرى اتخاذ تدابير أخرى متعلقة بتحلية المياه على المدى المتوسط نسبيا، وإطلاق 300 مليون مكعب ستكفي منطقة الدار البيضاء.
ولفت إلى إطلاق محطات تحلية مياه البحر لتزويد مدينة آسفي والجديدة و الداخلة، لتعقبها محطات الناظور و سيدي إفني وطانطان وطرفاية.