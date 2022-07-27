https://arabic.sputniknews.com/20220727/تونس-بعد-تمرير-مشروع-الدستور-رؤية-الجمهورية-الجديدة-1065652154.html

تونس بعد تمرير مشروع الدستور.. رؤية الجمهورية الجديدة

تونس بعد تمرير مشروع الدستور.. رؤية الجمهورية الجديدة

فيما يعتبر انتصارا للرئيس التونسي قيس سعيد، حسمت نتائج الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد في البلاد، بعد إعلان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تمرير... 27.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-27T14:20+0000

2022-07-27T14:20+0000

2022-07-27T14:20+0000

راديو

ملفات ساخنة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1065649288_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_d30522288314924954a7bd039ced1134.png

تونس بعد تمرير مشروع الدستور.. رؤية الجمهورية الجديدة تونس بعد تمرير مشروع الدستور.. رؤية الجمهورية الجديدة

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أوضح أن المشاركة الإجمالية للناخبين الذين قاموا بالتصويت بلغت مليونين و830 ألفا و94 ناخبا، فيما بلغ عدد الأوراق الملغاة 56 ألفا و479 ورقة.وبهذه النتيجة يمر الدستور التونسي بعد أن شغل جدلا واسعا بين المؤيدين والمعارضين للرئيس سعيد، ولكن، كانت كلمة الفصل في نتائج الاستفتاء معبرة عن رغبة التونسيين في تغيير مرحلة جاءت بعد أول ثورات الربيع العربي، لتكتب تاريخا جديدا في البلاد، وصفه البعض بأنه تعديل للمسار وتحقيق لرغبات الشعب.عدة قوى سياسية وأحزاب داعمة لمسار 25 يوليو، رحبت بمرور الدستور الجديد، من بينها: حزب "تونس إلى الأمام"، و"التيار الشعبي" و"حركة الشعب"، و"حزب البعث" و"الائتلاف من أجل الجمهورية".وشدد على أن "الموافقة على الدستور تقود البلاد إلى الدولة الجديدة التي يطمح لها الشعب التونسي ومنطق الدولة الواحدة غير المفككة التي دخلت سابقا في محاور إقليمية ودولية أفرزت إرهابيين ومتعصبين".واعتبر أن "رؤية الرئيس قيس سعيد وطنية وتؤدي إلى بناء الدولة واسترجاع هيبتها، وقطع نظام الصلاحيات والصراعات بين مؤسسات الدولة المتمثلة في الرئاسة والحكومة والبرلمان".وقال إن "المؤسسات التي تحكم قبل 25 يوليو 2021 لم تنجح في إيجاد حلول متعلقة بالخروج من الأزمات، ولم تكن المشكلة أبدا في الدستور التي تنافس على أساسها الأحزاب المختلفة".يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج ملفات ساخنة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

راديو, ملفات ساخنة, аудио