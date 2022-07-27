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https://arabic.sputniknews.com/20220727/حوت-أحدب-ضخم-كاد-أن-يغرق-قاربا-كبيرا-بعد-اصطدام-عنيف-فيديو-1065657164.html
حوت أحدب ضخم كاد أن يغرق قاربا كبيرا بعد اصطدام عنيف... فيديو
حوت أحدب ضخم كاد أن يغرق قاربا كبيرا بعد اصطدام عنيف... فيديو
رصدت عدسات السياح مشهدا مروعا لاصطدام حوت أحدب ضخم بقارب كبير، خلال جولة لمجموعة قوارب بهدف تتبع ومشاهدة الحيتان، الأسبوع الماضي، على سواحل مدينة بليموث في... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T16:10+0000
2022-07-27T16:10+0000
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وخلال الجولة التي نفذها السياح على القوارب في المحيط الأطلسي بهدف مراقبة الحيتان الحدباء وتتبع قفزاتها المذهلة فاجأ أحد الحيتان السياح بقفزة غير متوقعة من جانب أحد القوارب.وقفز الحوت العملاق من أمام القارب الضخم الذي يبلغ طوله حوالي 5.7 أمتار، حيث خرج الجزء الأمامي من الحوت بالكامل ليصطدم بمقدمة القارب بشكل عنيف.وتسبب الاصطدام ووزن الحوت الضخم باختلال توازن القارب وانغمار الجزء الأمامي منه وارتفاع الجزء الخلفي في الهواء، في حادثة كادت أن تتسبب بغرقه في قاع المحيط.وأفاد مسؤولو المدينة الأمريكية بعدم تسجيل أي إصابات أو أضرار كبيرة في هيكل القارب من شأنها أن تعيق عملية الإبحار أو تهدد حياة السياح.وعلى الرغم من أن الحوت قد غاص في المياه من جديد، قد يدل صوت الاصطدام على تعرضه لبعض الإصابات، حيث تتسبب حوادث الاصطدام المشابهة والتي تحدث مع السفن بنفوق الكثير من الحيتان حول العالم.
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نادي الفيديو, مجتمع

حوت أحدب ضخم كاد أن يغرق قاربا كبيرا بعد اصطدام عنيف... فيديو

16:10 GMT 27.07.2022
© Photo / pixabay/pixundfertigحوت عملاق يعبر من أسفل قارب
حوت عملاق يعبر من أسفل قارب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© Photo / pixabay/pixundfertig
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رصدت عدسات السياح مشهدا مروعا لاصطدام حوت أحدب ضخم بقارب كبير، خلال جولة لمجموعة قوارب بهدف تتبع ومشاهدة الحيتان، الأسبوع الماضي، على سواحل مدينة بليموث في ماساتشوستس الأمريكية.
وخلال الجولة التي نفذها السياح على القوارب في المحيط الأطلسي بهدف مراقبة الحيتان الحدباء وتتبع قفزاتها المذهلة فاجأ أحد الحيتان السياح بقفزة غير متوقعة من جانب أحد القوارب.
وقفز الحوت العملاق من أمام القارب الضخم الذي يبلغ طوله حوالي 5.7 أمتار، حيث خرج الجزء الأمامي من الحوت بالكامل ليصطدم بمقدمة القارب بشكل عنيف.
وتسبب الاصطدام ووزن الحوت الضخم باختلال توازن القارب وانغمار الجزء الأمامي منه وارتفاع الجزء الخلفي في الهواء، في حادثة كادت أن تتسبب بغرقه في قاع المحيط.
وأفاد مسؤولو المدينة الأمريكية بعدم تسجيل أي إصابات أو أضرار كبيرة في هيكل القارب من شأنها أن تعيق عملية الإبحار أو تهدد حياة السياح.
وعلى الرغم من أن الحوت قد غاص في المياه من جديد، قد يدل صوت الاصطدام على تعرضه لبعض الإصابات، حيث تتسبب حوادث الاصطدام المشابهة والتي تحدث مع السفن بنفوق الكثير من الحيتان حول العالم.
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