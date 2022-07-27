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https://arabic.sputniknews.com/20220727/رئيس-الوزراء-الياباني-يزور-تونس-والسعودية-نهاية-الشهر-المقبل-1065647535.html
رئيس الوزراء الياباني يزور تونس والسعودية نهاية الشهر المقبل
رئيس الوزراء الياباني يزور تونس والسعودية نهاية الشهر المقبل
يقوم رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بزيارة إلى تونس أواخر شهر آب/ أغسطس المقبل، وكذلك إلى المملكة العربية السعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T13:40+0000
2022-07-27T13:40+0000
العالم
بحر اليابان
فوميو كيشيدا
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طوكيو - سبوتنيك. وذكرت وكالة "كيودو" للأنباء، نقلاً عن مصادر حكومية أن كيشيدا سيشارك في تونس، في مؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية الأفريقية "تيكاد" والذي سيقام في 27-28 آب/أغسطس.عقب ذلك، من المحتمل أن يزور كيشيدا، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، وسيكون الهدف الرئيسي للجولة هو المفاوضات لتثبيت أسعار النفط، التي يعاني منها الاقتصاد الياباني.تُعد "تيكاد" إطار عمل لليابان والدول الأفريقية لمناقشة ما هو ضروري لمزيد من التنمية، وتترأس اليابان المؤتمر منذ عام 1993 واستضافت اليابان اجتماع "تيكاد" السابق في عام 2019 في يوكوهاما. يذكر أن الزيارة السابقة لرئيس الوزراء الياباني إلى الشرق الأوسط جرت في كانون الثاني/يناير 2020، عندما كان شينزو آبي، يشغل هذا المنصب.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/رئيسة-مجلس-النواب-الأمريكي-نانسي-بيلوسي-تتطلع-لزيارة-اليابان-الشهر-المقبل-1065635925.html
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العالم, بحر اليابان, فوميو كيشيدا

رئيس الوزراء الياباني يزور تونس والسعودية نهاية الشهر المقبل

13:40 GMT 27.07.2022
© AP Photo / Eugene Hoshikoرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدافي مؤتمر صحفي حول اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدافي مؤتمر صحفي حول اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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يقوم رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بزيارة إلى تونس أواخر شهر آب/ أغسطس المقبل، وكذلك إلى المملكة العربية السعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط.
طوكيو - سبوتنيك. وذكرت وكالة "كيودو" للأنباء، نقلاً عن مصادر حكومية أن كيشيدا سيشارك في تونس، في مؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية الأفريقية "تيكاد" والذي سيقام في 27-28 آب/أغسطس.

عقب ذلك، من المحتمل أن يزور كيشيدا، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، وسيكون الهدف الرئيسي للجولة هو المفاوضات لتثبيت أسعار النفط، التي يعاني منها الاقتصاد الياباني.
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تُعد "تيكاد" إطار عمل لليابان والدول الأفريقية لمناقشة ما هو ضروري لمزيد من التنمية، وتترأس اليابان المؤتمر منذ عام 1993 واستضافت اليابان اجتماع "تيكاد" السابق في عام 2019 في يوكوهاما.
يذكر أن الزيارة السابقة لرئيس الوزراء الياباني إلى الشرق الأوسط جرت في كانون الثاني/يناير 2020، عندما كان شينزو آبي، يشغل هذا المنصب.
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