https://arabic.sputniknews.com/20220727/روسيا-تسلم-مصر-شحنة-تجريبية-للاختبارات-التي-تجريها-لاكتشاف-فيروس-جدري-القرود-1065630610.html
روسيا تسلم مصر شحنة تجريبية للاختبارات التي تجريها لاكتشاف فيروس جدري القرود
روسيا تسلم مصر شحنة تجريبية للاختبارات التي تجريها لاكتشاف فيروس جدري القرود
أعلنت السفارة الروسية في القاهرة تسليم الجانب المصري شحنة تجريبية للاختبارات التي تجريها روسيا لاكتشاف فيروس جدري القرود. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T09:54+0000
2022-07-27T09:54+0000
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وقالت السفارة: "سلمنا إلى أصدقائنا المصريين الشحنة التجريبية للاختبارات الروسية لاكتشاف فيروس جدري القرود التي تم إنتاجها في مركز "فيكتور" للفيروسولوجيا والبيوتكنولوجيا".وأمس الأول أعلنت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية، آنا بوبوفا، أن خطر انتشار مرض جدري القرود في روسيا منخفض للغاية.وقالت بوبوفا للصحفيين: "مخاطر الانتشار في روسيا منخفضة للغاية"، وأكدت أنه تم عزل الحالة الوحيدة التي تم اكتشافها في روسيا.والشهر الماضي أكد كبير خبراء قسم الأبحاث الجينية في مركز "فيكتور" العلمي، سيرغي شيلكونوف، أن العقار الروسي الواعد NIOCH-14، سيكون فعالا ضد أي نوع من فيروسات أورثوبوكس، بما فيها جدري القردة.وأكد أن العقار "اجتاز بنجاح جميع مراحل التجارب قبل السريرية والمرحلة الأولى من التجارب السريرية على المتطوعين".وأشار إلى أن "الدواء فعال للغاية ضد أي فيروسات أورثوبوكس. وتم عرضه في نماذج عديدة".وتابع أن العقار أيضا "فعال ضد جدري القردة وجدري الأبقار والجدري العادي. وفي نماذج عديدة من الحيوانات المصابة، بما في ذلك الرئيسيات، تم إثبات كل هذا".
https://arabic.sputniknews.com/20220523/الصحة-العالمية-تعلن-وجود-لقاح-لـ-جدري-القرود-لكنها-تؤكد-يحتاج-إلى-اختبارات-1062638062.html
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روسيا تسلم مصر شحنة تجريبية للاختبارات التي تجريها لاكتشاف فيروس جدري القرود
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أعلنت السفارة الروسية في القاهرة تسليم الجانب المصري شحنة تجريبية للاختبارات التي تجريها روسيا لاكتشاف فيروس جدري القرود.
وقالت السفارة: "سلمنا إلى أصدقائنا المصريين الشحنة التجريبية للاختبارات الروسية لاكتشاف فيروس جدري القرود التي تم إنتاجها في مركز "فيكتور" للفيروسولوجيا والبيوتكنولوجيا".
وأمس الأول أعلنت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية، آنا بوبوفا، أن خطر انتشار مرض جدري القرود في روسيا منخفض للغاية.
وقالت بوبوفا للصحفيين: "مخاطر الانتشار في روسيا منخفضة للغاية"، وأكدت أنه تم عزل الحالة الوحيدة التي تم اكتشافها في روسيا.
والشهر الماضي أكد كبير خبراء قسم الأبحاث الجينية في مركز "فيكتور" العلمي، سيرغي شيلكونوف، أن العقار الروسي الواعد NIOCH-14، سيكون فعالا ضد أي نوع من فيروسات أورثوبوكس، بما فيها جدري القردة.
وأكد أن العقار "اجتاز بنجاح جميع مراحل التجارب قبل السريرية والمرحلة الأولى من التجارب السريرية على المتطوعين".
وأشار إلى أن "الدواء فعال للغاية ضد أي فيروسات أورثوبوكس. وتم عرضه في نماذج عديدة".
وتابع أن العقار أيضا "فعال ضد جدري القردة وجدري الأبقار والجدري العادي. وفي نماذج عديدة من الحيوانات المصابة، بما في ذلك الرئيسيات، تم إثبات كل هذا".