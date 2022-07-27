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روسيا تطلق خط عبّارات بحرية من منطقة كراسنودار إلى ماريوبول
روسيا تطلق خط عبّارات بحرية من منطقة كراسنودار إلى ماريوبول
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنها أطلقت خط عبّارات بحرية منتظم، من مدينة ييسك في منطقة كراسنودار، إلى ساحل جمهورية دونيتسك الشعبية، على خط "ييسك... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T12:57+0000
2022-07-27T12:57+0000
العالم
روسيا
كراسنودار
أخبار جمهورية دونيتسك
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة "في إطار تنفيذ العقود الحكومية مع وزارة الدفاع الروسية، أطلقت سفن أسطول أوبورون لوجستيكس، خط العبّارات المنتظم ييسك - ماريوبول".سيتم استخدام خط العبّارات عبر خليج "تاغانروغ" في بحر آزوف، لتوصيل الشحنات المختلفة اللازمة لإعادة إنشاء البنية التحتية لماريوبول والمناطق السكنية الأخرى في جمهوريتي دونباس.تعرّف الحكومة الروسية "أوبورون لوجستيكس"، على أنها مقاول للأعمال والخدمات لتسليم البضائع لصالح مختلف هيئات الإدارة العسكرية ومنظمات مجمع البناء العسكري التابع لوزارة الدفاع الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/قديروف-يعد-بتقديم-المساعدة-في-إعادة-إعمار-مسجد-وكنيسة-في-مدينة-ماريوبول-1065642683.html
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العالم, روسيا, كراسنودار, أخبار جمهورية دونيتسك

روسيا تطلق خط عبّارات بحرية من منطقة كراسنودار إلى ماريوبول

12:57 GMT 27.07.2022
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الذهاب إلى بنك الصورضفة قوبان في كراسنودار
ضفة قوبان في كراسنودار - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنها أطلقت خط عبّارات بحرية منتظم، من مدينة ييسك في منطقة كراسنودار، إلى ساحل جمهورية دونيتسك الشعبية، على خط "ييسك – ماريوبول".
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة "في إطار تنفيذ العقود الحكومية مع وزارة الدفاع الروسية، أطلقت سفن أسطول أوبورون لوجستيكس، خط العبّارات المنتظم ييسك - ماريوبول".

سيتم استخدام خط العبّارات عبر خليج "تاغانروغ" في بحر آزوف، لتوصيل الشحنات المختلفة اللازمة لإعادة إنشاء البنية التحتية لماريوبول والمناطق السكنية الأخرى في جمهوريتي دونباس.
متخصصو المركز الدولي للأعمال المتعلقة بالألغام التابع للقوات المسلحة الروسية أثناء عملية إزالة الألغام من محطة وقود في ماريوبول، 7 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قديروف يعد بتقديم المساعدة في إعادة إعمار مسجد وكنيسة بمدينة ماريوبول
12:14 GMT
تعرّف الحكومة الروسية "أوبورون لوجستيكس"، على أنها مقاول للأعمال والخدمات لتسليم البضائع لصالح مختلف هيئات الإدارة العسكرية ومنظمات مجمع البناء العسكري التابع لوزارة الدفاع الروسية.
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Автомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:49 GMT
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