https://arabic.sputniknews.com/20220727/روسيا-تطلق-خط-عبّارات-بحرية-من-منطقة-كراسنودار-إلى-ماريوبول--1065644734.html

روسيا تطلق خط عبّارات بحرية من منطقة كراسنودار إلى ماريوبول

روسيا تطلق خط عبّارات بحرية من منطقة كراسنودار إلى ماريوبول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنها أطلقت خط عبّارات بحرية منتظم، من مدينة ييسك في منطقة كراسنودار، إلى ساحل جمهورية دونيتسك الشعبية، على خط "ييسك... 27.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-27T12:57+0000

2022-07-27T12:57+0000

2022-07-27T12:57+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة "في إطار تنفيذ العقود الحكومية مع وزارة الدفاع الروسية، أطلقت سفن أسطول أوبورون لوجستيكس، خط العبّارات المنتظم ييسك - ماريوبول".سيتم استخدام خط العبّارات عبر خليج "تاغانروغ" في بحر آزوف، لتوصيل الشحنات المختلفة اللازمة لإعادة إنشاء البنية التحتية لماريوبول والمناطق السكنية الأخرى في جمهوريتي دونباس.تعرّف الحكومة الروسية "أوبورون لوجستيكس"، على أنها مقاول للأعمال والخدمات لتسليم البضائع لصالح مختلف هيئات الإدارة العسكرية ومنظمات مجمع البناء العسكري التابع لوزارة الدفاع الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220727/قديروف-يعد-بتقديم-المساعدة-في-إعادة-إعمار-مسجد-وكنيسة-في-مدينة-ماريوبول-1065642683.html

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