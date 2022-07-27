https://arabic.sputniknews.com/20220727/قوى-الإطار-التنسيقي-تدعو-حكومة-العراق-لاتخاذ-إجراءات-حازمة-بشأن-المظاهرات-في-بغداد--1065660530.html
قوى الإطار التنسيقي تدعو حكومة العراق لاتخاذ إجراءات حازمة بشأن المظاهرات في بغداد
قوى الإطار التنسيقي تدعو حكومة العراق لاتخاذ إجراءات حازمة بشأن المظاهرات في بغداد
طالبت قوى الإطار التنسيقي في العراق، اليوم الأربعاء، الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي لاتخاذ إجراءات حازمة لحفظ الأمن ومنع الفوضى، في أعقاب احتجاجات شهدت... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T17:31+0000
2022-07-27T17:31+0000
2022-07-27T17:31+0000
العالم العربي
العراق
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بغداد - سبوتنيك. وجاء في بيان للإطار الذي يضم القوى الشيعية في البلاد باستثناء التيار الصدري وقوى متحالفة معه: "ما جرى اليوم من أحداث متسارعة والسماح للمتظاهرين بدخول المنطقة الحكومية الخاصة واقتحام مجلس النواب والمؤسسات الدستورية وعدم قيام القوات المعنية بواجبها يثير الشبهات بشكل كبير".وتابع: "وعليه فإننا نحمل حكومة تصريف الأعمال المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة الدوائر الحكومية ومنتسبيها والبعثات الدبلوماسية والأملاك العامة والخاصة ونطالبها باتخاذ إجراءات حازمة لحفظ الأمن والنظام ومنع الفوضى والممارسات غير القانونية".وذكرت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء أن المتظاهرين الذين يحتجون في المنطقة الخضراء "يدخلون إلى البرلمان".وفي وقت سابق، طالب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، المتظاهرين بإخلاء المنطقة الخضراء، مؤكدا أن القوات الأمنية ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة والبعثات الدولية ومنع أي إخلال بالأمن والنظام.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/رئيس-الوزراء-العراقي-يدعو-المتظاهرين-إلى-لانسحاب-الفوري-بعد-اقتحاهم-المنطقة-الخضراء-1065657937.html
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العالم العربي, العراق
قوى الإطار التنسيقي تدعو حكومة العراق لاتخاذ إجراءات حازمة بشأن المظاهرات في بغداد
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طالبت قوى الإطار التنسيقي في العراق، اليوم الأربعاء، الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي لاتخاذ إجراءات حازمة لحفظ الأمن ومنع الفوضى، في أعقاب احتجاجات شهدت اقتحام المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.
بغداد - سبوتنيك. وجاء في بيان للإطار الذي يضم القوى الشيعية في البلاد باستثناء التيار الصدري
وقوى متحالفة معه: "ما جرى اليوم من أحداث متسارعة والسماح للمتظاهرين بدخول المنطقة الحكومية الخاصة واقتحام مجلس النواب والمؤسسات الدستورية وعدم قيام القوات المعنية بواجبها يثير الشبهات بشكل كبير".
وتابع: "وعليه فإننا نحمل حكومة تصريف الأعمال المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة الدوائر الحكومية ومنتسبيها والبعثات الدبلوماسية والأملاك العامة والخاصة ونطالبها باتخاذ إجراءات حازمة لحفظ الأمن والنظام ومنع الفوضى والممارسات غير القانونية".
وذكرت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء أن المتظاهرين الذين يحتجون في المنطقة الخضراء
"يدخلون إلى البرلمان".
وفي وقت سابق، طالب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، المتظاهرين بإخلاء المنطقة الخضراء، مؤكدا أن القوات الأمنية ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة والبعثات الدولية ومنع أي إخلال بالأمن والنظام.