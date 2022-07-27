https://arabic.sputniknews.com/20220727/مسؤول-بمنظمة-شنغهاي-للتعاون-من-غير-الملائم-الآن-التنبؤ-بموعد-انضمام-بيلاروس-إلى-المنظمة-1065644262.html
مسؤول بمنظمة شنغهاي للتعاون: من غير الملائم الآن التنبؤ بموعد انضمام بيلاروس إلى المنظمة
مسؤول بمنظمة شنغهاي للتعاون: من غير الملائم الآن التنبؤ بموعد انضمام بيلاروس إلى المنظمة
أعلن نائب الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، غريغوري لوغفينوف، أنه لا يمكن التنبؤ بموعد انضمام جمهورية بيلاروس إلى المنظمة؛ لافتا إلى أنه من الضروري الحصول... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T12:57+0000
2022-07-27T12:57+0000
2022-07-27T12:57+0000
منظمة شنغهاي
منظمة شنغهاي للتعاون
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بكين - سبوتنيك. وقال لوغفينوف، لوكالة "سبوتنيك": "أولاً، وقبل كل شيء، تجدر الإشارة إلى أن جمهورية بيلاروس تدرجت في السلم الهرمي للعلاقات مع منظمة شنغهاي للتعاون".في عام 2010، حصلت الجمهورية على وضع شريك في الحوار، ثم أصبحت، في عام 2015، دولة مراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون؛ وفي ذات العام تقدمت بيلاروس بطلب الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة.ونوه نائب الأمين العام إلى أن مينسك حصلت على الوقت الكافي للتعرف على أنشطة منظمة شنغهاي للتعاون، ودراسة جميع جوانب عمل المنظمة، والإقرار بأن العضوية الكاملة في هذه المنظمة تستجيب ومصالح البلاد الوطنية.وتضم منظمة شنغهاي للتعاون، التي تأسست عام 2001، كلا من الهند وكازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان؛ وتتمتع أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا بصفة مراقب.وتعتبر أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا، دولا شريكة لمنظمة شنغهاي للتعاون.وخلال قمة المنظمة بمدينة دوشانبي، في سبتمبر/أيلول 2021، تم إطلاق عملية قبول إيران عضوا في المنظمة، ومنح مصر وقطر والمملكة العربية السعودية وضع دولة شريكة في الحوار.وفي العام الحالي، تقدمت بيلاروس بطلب رسمي للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون، بصفة عضو كامل.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/منظمة-شنغهاي-للتعاون-تعلن-استعدادها-لبدء-إجراءات-منح-العضوية-لبيلاروس-1065074780.html
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منظمة شنغهاي, منظمة شنغهاي للتعاون, العالم, أخبار العالم الآن
مسؤول بمنظمة شنغهاي للتعاون: من غير الملائم الآن التنبؤ بموعد انضمام بيلاروس إلى المنظمة
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أعلن نائب الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، غريغوري لوغفينوف، أنه لا يمكن التنبؤ بموعد انضمام جمهورية بيلاروس إلى المنظمة؛ لافتا إلى أنه من الضروري الحصول على موافقة مبدئية مسبقة من الدول الأعضاء.
بكين - سبوتنيك. وقال لوغفينوف، لوكالة "سبوتنيك": "أولاً، وقبل كل شيء، تجدر الإشارة إلى أن جمهورية بيلاروس تدرجت في السلم الهرمي للعلاقات مع منظمة شنغهاي للتعاون".
في عام 2010، حصلت الجمهورية على وضع شريك في الحوار، ثم أصبحت، في عام 2015، دولة مراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون؛ وفي ذات العام تقدمت بيلاروس بطلب الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة.
ونوه نائب الأمين العام إلى أن مينسك حصلت على الوقت الكافي للتعرف على أنشطة منظمة شنغهاي للتعاون، ودراسة جميع جوانب عمل المنظمة، والإقرار بأن العضوية الكاملة في هذه المنظمة تستجيب ومصالح البلاد الوطنية.
وتضم منظمة شنغهاي للتعاون، التي تأسست عام 2001، كلا من الهند وكازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان؛ وتتمتع أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا بصفة مراقب.
وتعتبر أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا، دولا شريكة لمنظمة شنغهاي للتعاون.
وخلال قمة المنظمة بمدينة دوشانبي، في سبتمبر/أيلول 2021، تم إطلاق عملية قبول إيران عضوا في المنظمة، ومنح مصر وقطر والمملكة العربية السعودية وضع دولة شريكة في الحوار.
وفي العام الحالي، تقدمت بيلاروس بطلب رسمي للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون، بصفة عضو كامل.