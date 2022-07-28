https://arabic.sputniknews.com/20220728/إسبانيا-تحقق-في-فضيحة-احتجاز-87-يتيما-من-دونيتسك-1065694977.html

إسبانيا تحقق في فضيحة احتجاز 87 يتيما من دونيتسك

إسبانيا تحقق في فضيحة احتجاز 87 يتيما من دونيتسك

يحقق مكتب المدعي العام للأحداث في إسبانيا في حالة احتجاز 87 يتيما قدموا من دونيتسك، في مقاطعة سالامانكا الإسبانية (منطقة قشتالة وليون المتمتعة بالحكم الذاتي)،... 28.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-28T14:19+0000

2022-07-28T14:19+0000

2022-07-28T14:19+0000

العالم

أخبار جمهورية دونيتسك

أيتام

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وأشارت صحيفة "elnortedecastilla" إلى أن "مكتب المدعي العام يحقق في (الأمر مع) احتجاز 87 يتيما أوكرانيا في سالامانكا".وتتراوح أعمار الأطفال من دار الأيتام في دونيتسك بين 7 و17 عاما، معظمهم من ذوي الإعاقة. حيث وصل 17 من مقدمي الرعاية إلى مقاطعة سالامانكا في 1 أبريل / نيسان، وتم إيواؤهم في مدرسة دينية مهجورة في بلدة صغيرة.وبحسب الصحيفة، سلمت طائرة وزارة الدفاع الإسبانية الأطفال إلى البلاد، بعد أن كانوا برعاية رئيس مؤسسة "مادرينا"، كونرادو خيمينيز، حيث تولى صندوق المؤسسة رعاية الأطفال وتغطية جميع نفقات إعالتهم لمدة ثلاثة أشهر ونصف، لكن لاحقا بدأت الشكاوى تأتي من متطوعي المؤسسة حول نقص الموارد و"عدم الشفافية" في إدارة الأموال التي تتلقاها المؤسسة.وتزامنت شكاوى المتطوعين مع إعلان مؤسسة "مادرينا" أنها "لن تقوم بعد الآن بجمع الأموال لدار الأيتام"، حيث تم الاستيلاء على وصاية الأطفال من قبل مجلس الأسرة التابع للحكومة المحلية، ويشار إلى أن رئيس الصندوق، كونرادو خيمينيز، رفض التعليق على هذا الوضع.وبحسب الصحيفة، فقد تم اتخاذ قرار سحب حضانة الأطفال من مؤسسة "مادرينا" بعد تفتيش المركز من قبل الخدمات الاجتماعية للتحقق من شكاوى المتطوعين، حيث تمت إزالة الوصاية بعد إبلاغ نيابة الأحداث بذلك.

https://arabic.sputniknews.com/20220728/الكرملين-يعلق-على-موضوع-انضمام-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-إلى-روسيا-1065681265.html

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