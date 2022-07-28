https://arabic.sputniknews.com/20220728/بايدن-للرئيس-الصيني-سياسة-أمريكا-فيما-يتعلق-بتايوان-لم-تتغير-1065708722.html

بايدن للرئيس الصيني: سياسة أمريكا فيما يتعلق بتايوان "لم تتغير"

بايدن للرئيس الصيني: سياسة أمريكا فيما يتعلق بتايوان "لم تتغير"

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال اتصال مرئي مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، أن سياسة بلاده ‏بشأن تايوان لم تتغير.‏ 28.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-28T18:11+0000

2022-07-28T18:11+0000

2022-07-28T18:11+0000

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وتابع بايدن أن واشنطن تواصل معارضة أي جهود أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض، اليوم الخميس.وقال البيت الأبيض في البيان إن "الرئيس جوزيف آر بايدن جونيور تحدث اليوم الخميس مع الرئيس الصيني شي جين بينغ"، وبشأن تايوان، فقد أكد بايدن لشي أن سياسة أمريكا لم تتغير وأنها تعارض بشدة الجهود الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن أو تقويض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، حذر نظيره الأمريكي، جو بايدن، من "اللعب بالنار" بشأن تايوان، وسط ‏تصاعد المخاوف بشأن زيارة محتملة ستقوم بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، للجزيرة ‏التي تطالب بها الصين.‏وأعلن شي خلال اتصال عبر الفيديو مع بايدن، اليوم الخميس، أن الصين تحتج بشدة على التدخل الأجنبي في قضية تايوان، مشيرا إلى أن "من يلعب بالنار يحترق بها".ويأتي هذا الاتصال الذي يعد الخامس من نوعه بين الجانبين، منذ تولي بايدن منصبه العام الماضي وسط توترات متصاعدة بين القوتين العالميتين بشأن تايوان، ونزاع تجاري محتدم بين البلدين ومحاولتهما إبقاء التنافس بين القوى العظمى تحت السيطرة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".يذكر أن نانسي بيلوسي تتحضر لزيارة جزيرة تايوان التي تدعمها الولايات المتحدة وتطالب بها الصين باعتبارها جزءا لا يتجزّأ من أراضيها، وذلك بعدما زارها عدد من الوفود الأمريكية مؤخرا.

https://arabic.sputniknews.com/20220728/الرئيس-الصيني-محذرا-بايدن-في-اتصاله-معه-بشأن-تايوان-من-يلعب-بالنار-يحترق-بها-1065706589.html

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