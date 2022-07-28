https://arabic.sputniknews.com/20220728/بولندا-تؤيد-مقترحات-بوقف-إصدار-تأشيرات-شنغن-للمواطنين-الروس-1065698993.html

بولندا تؤيد مقترحات بوقف إصدار تأشيرات شنغن للمواطنين الروس

بولندا تؤيد مقترحات بوقف إصدار تأشيرات شنغن للمواطنين الروس

أعلن المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، اليوم الخميس، أن بلاده تدعم مقترحات وقف إصدار تأشيرات شنغن للمواطنين الروس. 28.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-28T14:41+0000

2022-07-28T14:41+0000

2022-07-28T14:41+0000

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شنغن

بولندا

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وارسو- سبوتنيك. وقال مولر، للصحفيين: "سأقول بشكل عام، بما أني لا أعرف تفاصيل المقترحات المعنية، فإن بولندا ملتزمة تماما بفرض عقوبات طويلة الأجل؛ ولذلك، فإن هذا النوع من الإجراءات، وخاصة التي بدأها شركاؤنا من أوروبا الوسطى والشرقية، نؤيدها".وفي وقت سابق، أفاد وزير الخارجية الإستوني، أورماس رينسالو، بأن الوزارة تعد مقترحات لبروكسل لوقف إصدار تأشيرات شنغن للمواطنين الروس. وفي الوقت نفسه، أفاد مصدر في البعثة الدائمة للاتحاد الأوروبي في موسكو، بأن قرار إلغاء إصدار التأشيرات للروس على مستوى الاتحاد الأوروبي لم يتخذ.وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موسكو تعول على رصانة تفكير الاتحاد الأوروبي في مسألة إصدار تأشيرات شنغن للروس، لكنها لا تستبعد إجراءات ذات طابع انفعالي.وأوضح بيسكوف "بالطبع سوف تتفاعل روسيا بشكل سلبي للغاية مع هذا؛ وبقدر ما نفهم، حتى الآن لم يتم اتخاذ هذا القرار، دعنا نقول أي إنجاز في خطة التطبيق، دعونا نأمل ألا يحدث هذا. لكن بطبيعة الحال، فإن أي إجراءات من هذا القبيل ضد المواطنين الروس تنطوي على تدابير مضادة واستجابة لها؛ إنه أمر مفهوم تماما ويمكن التنبؤ به".بدورها، أكدت وزارة الخارجية الروسية، ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك خطر من قيام دول الاتحاد الأوروبي بتقييد إصدار التأشيرات للمواطنين الروس العاديين، أن موسكو يجب أن تكون مستعدة لأي تطور للأحداث بسبب احتمال التمييز في التأشيرة ضد الروس، لكن يجب على سلطات الاتحاد الأوروبي أن تفهم أن أيا من أفعالها العدائية في هذا الشأن لن تبقى دون رد فعل نسبي من موسكو. وفي وقت سابق، صرح نائب وزير الخارجية الروسى ألكسندر غروشكو، بأن الاتحاد الأوروبي قد يتحرك لتقييد إصدار التأشيرات للمواطنين الروس. وأشار غروشكو إلى أنه "من الصعب بالنسبة لي تقييم إمكانية اتخاذ مثل هذا القرار على مستوى الاتحاد الأوروبي، ولكن نظرا للفوضى الخارجة عن القانون التي يخلقها خصومنا في مختلف المنظمات الدولية وفي المحافل الدولية، فإننا نعتقد أنه لا يوجد شيء مستحيل".

https://arabic.sputniknews.com/20220727/الاتحاد-الأوروبي-لم-يتخذ-أي-قرار-بإلغاء-إصدار-تأشيرات-شنغن-للروس-العاديين-1065618821.html

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