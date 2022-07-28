https://arabic.sputniknews.com/20220728/محكمة-بموسكو-تفرض-غرامة-بقيمة-18-مليون-روبل-على-واتسآب-لرفضه-تحديد-موقع-بيانات-الروس-1065678242.html
محكمة بموسكو تفرض غرامة بقيمة 18 مليون روبل على "واتسآب" لرفضه تحديد موقع بيانات الروس
محكمة بموسكو تفرض غرامة بقيمة 18 مليون روبل على "واتسآب" لرفضه تحديد موقع بيانات الروس
فرض قاضي منطقة تاغانسكي في موسكو، اليوم الخميس، غرامة على تطبيق "واتسآب" لرفضه مرارا تخصيص البيانات الشخصية للروس. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T08:36+0000
2022-07-28T08:36+0000
2022-07-28T08:36+0000
العالم
روسيا
واتسآب
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103081/39/1030813991_0:0:4500:2532_1920x0_80_0_0_7daf4655230ed84d5400f07799444a6f.jpg
موسكو - سبوتنيك. ونقل مراسل "سبوتنيك" من داخل قاعة المحكمة، الحكم الصادر عن القاضي تيمور فخراميف والذي يتضمن: "إدانة شركة واتسآب وفرض غرامة إدارية قدرها 18 مليون روبل (حوالي 300 ألف دولار)".جدير بالذكر أن شركة "تلغرام" الروسية كانت قد تفوقت في الأسبوعين الأولين من شهر مارس/ آذار الماضي، ولأول مرة على تطبيق "واتسآب"، الذي حظي بشعبية كبيرة بين الروس.وأشارت دراسة أجرتها شركة "ميغافون" للاتصالات الروسية، أن حصة "تلغرام" زادت في إجمالي حركة المرور بنسبة 15%، لتصل إلى 63% مقارنة بالفترة نفسها من الشهر السابق.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/لأول-مرة-تلغرام-تتفوق-على-واتسآب-في-روسيا-1060249728.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103081/39/1030813991_0:0:4004:3003_1920x0_80_0_0_b9be3eae69fa40ddef436da9708b0801.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, واتسآب
محكمة بموسكو تفرض غرامة بقيمة 18 مليون روبل على "واتسآب" لرفضه تحديد موقع بيانات الروس
تابعنا عبر
فرض قاضي منطقة تاغانسكي في موسكو، اليوم الخميس، غرامة على تطبيق "واتسآب" لرفضه مرارا تخصيص البيانات الشخصية للروس.
موسكو - سبوتنيك. ونقل مراسل "سبوتنيك" من داخل قاعة المحكمة، الحكم الصادر عن القاضي تيمور فخراميف والذي يتضمن: "إدانة شركة واتسآب وفرض غرامة إدارية قدرها 18 مليون روبل (حوالي 300 ألف دولار)".
جدير بالذكر أن شركة "تلغرام" الروسية كانت قد تفوقت في الأسبوعين الأولين من شهر مارس/ آذار الماضي، ولأول مرة على تطبيق "واتسآب"، الذي حظي بشعبية كبيرة بين الروس.
وأشارت دراسة أجرتها شركة "ميغافون" للاتصالات الروسية، أن حصة "تلغرام" زادت في إجمالي حركة المرور بنسبة 15%، لتصل إلى 63% مقارنة بالفترة نفسها من الشهر السابق.