https://arabic.sputniknews.com/20220728/موظفو-القطاع-العام-مستمرون-بالإضراب-ولا-رواتب-هذا-الشهر---1065694838.html

موظفو القطاع العام مستمرون بالإضراب ولا رواتب هذا الشهر

موظفو القطاع العام مستمرون بالإضراب ولا رواتب هذا الشهر

أكدت رابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان رفضها المقترحات الاخيرة للحكومة لتحسين أوضاعها المعيشية، معلنة الاستمرار بالإضراب المفتوح لحين تحقيق المطالب على أن... 28.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-28T14:14+0000

2022-07-28T14:14+0000

2022-07-28T14:14+0000

لبنان

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وبسبب إضراب الوزارات كافة ومن ضمنها وزارة المالية المخولة صرف الرواتب للموظفين، فإنه لن تكون هناك رواتب هذا الشهر للعاملين في القطاع العام.ويؤكد نائب رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة وليد جعجع أن "الموظف ليس شحاذاً ليقبل بأي شيء، لدينا حقوق ونريد أبسط حقوقنا، وما نطالب به هو الحد الأدنى".وأضاف: "نحن لسنا بإضراب نحن عاجزين على الوصول إلى وظيفتنا، موظف القطاع العام راتبه لا يخوله الذهاب إلى العمل إن كان مرة أو مرتين من دون الأكل والشرب ودفع فاتورة التلفون ولا الكهرباء والموتور، هذا عجز عن الوصول إلى الوظيفة وليس إضراباً".بالمقابل، يقول عضو رابطة موظفي الإدارات العامة حسن وهبي لـ"سبوتنيك" إن الرابطة عقدت اجتماعاً وتم التصويت على من سيبقى مع الإضراب ومن ضده، وكان يوجد جزء لا يريد أن يبقى مع الإضراب ونحن منهم لأسباب، أولها أن اليوم بعد إضراب شهر وأسبوع يجب إقامة تقييم للوضع لنرى على ماذا حصلنا، هل مفيد أن نكمل فيه أم لا، صراحة لم يقبلوا أن يقوموا بدراسة جدية للموضوع كانوا مع الإضراب المفتوح وبالتصويت أكيد ربحوا لأنهم أكثرية، ولكن نحن كان رأينا هو التالي أنه بعد إضراب شهر وأسبوع يجب أن نقيم الوضع نعلق الإضراب لأسبوعين أولًا الناس لديها الكثير من المعاملات الإدارية الطارئة المفروض أن تحل الأزمة، من جهة ثانية موظفو وزارة المالية يذهبون إلى أعمالهم يخلصون الرواتب للعسكر وموظفي القطاع العام ويكون في هذا الوقت قد صدر مرسوم الزودة، وخلال أسبوعين وعلى ضوء ذلك يتقرر إما أن نعود للإضراب أم تتحسن الأحوال، هذه الفكرة التي لا يتقبلها الزملاء معنا في الرابطة".ولفت وهبي إلى أنه "على ضوء المرسوم توجد إدارات سوف تفتح وتوجد إدارات ممكن أن تبقى ملتزمة بالإضراب، طبعاً نحن كان مطلبنا من الأساس تصحيح الرواتب ولكن كل الناس تعلم في ظل حكومة تصريف أعمال وعدم دخول واردات على خزينة الدولة لا تستطيع الدولة أن تدخل الدولة في سلسلة رتب ورواتب جديدة، لهذا صدر القرار المؤقت لشهرين".

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