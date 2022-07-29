https://arabic.sputniknews.com/20220729/أول-منطاد-عملاق-ينقل-الأشخاص-إلى-الفضاء-للسياحة-يرتفع-حوالي-32-كيلومترا-1065726942.html
أول منطاد عملاق ينقل الأشخاص إلى الفضاء للسياحة... يرتفع حوالي 32 كيلومترا
أول منطاد عملاق ينقل الأشخاص إلى الفضاء للسياحة... يرتفع حوالي 32 كيلومترا
كشفت شركة "سبايس بيرسبكتيف" عن تصميمها النهائي لمنطاد عملاق سينقل الأشخاص إلى الفضاء للسياحة بكلفة تبلغ حوالي 120 ألف دولار. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T10:09+0000
2022-07-29T10:09+0000
2022-07-29T10:25+0000
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وسيبدأ المنطاد رحلاته إلى طبقة الغلاف الجوي "إستراتوسفير" بعد عامين فقط من الآن، إذا سارت الأمور وفقا للجدول الزمني الموضوع.لكن المنطاد لن يتخطى المناطق العليا التي تنعدم فيها الجاذبية، إذ سيرتفع حوالي 32 كيلومترا عن سطح الأرض.وأشار ممثلون عن الشركة إلى أن الشكل الكروي سيمنح مساحات أوسع من المناظر البانورامية التي توفرها نوافذ الكبسولة، والتي ستكون المركبة الأكبر على الإطلاق التي تصل إلى هذا العلو.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
أول منطاد عملاق ينقل الأشخاص إلى الفضاء للسياحة... يرتفع حوالي 32 كيلومترا
10:09 GMT 29.07.2022 (تم التحديث: 10:25 GMT 29.07.2022) تابعنا عبر
كشفت شركة "سبايس بيرسبكتيف" عن تصميمها النهائي لمنطاد عملاق سينقل الأشخاص إلى الفضاء للسياحة بكلفة تبلغ حوالي 120 ألف دولار.
وسيبدأ المنطاد رحلاته إلى طبقة الغلاف الجوي "إستراتوسفير" بعد عامين فقط من الآن، إذا سارت الأمور وفقا للجدول الزمني الموضوع.
لكن المنطاد لن يتخطى المناطق العليا التي تنعدم فيها الجاذبية، إذ سيرتفع حوالي 32 كيلومترا عن سطح الأرض.
وأشار ممثلون عن الشركة إلى أن الشكل الكروي سيمنح مساحات أوسع من المناظر البانورامية التي توفرها نوافذ الكبسولة، والتي ستكون المركبة الأكبر على الإطلاق التي تصل إلى هذا العلو.