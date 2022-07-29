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https://arabic.sputniknews.com/20220729/أول-منطاد-عملاق-ينقل-الأشخاص-إلى-الفضاء-للسياحة-يرتفع-حوالي-32-كيلومترا-1065726942.html
أول منطاد عملاق ينقل الأشخاص إلى الفضاء للسياحة... يرتفع حوالي 32 كيلومترا
أول منطاد عملاق ينقل الأشخاص إلى الفضاء للسياحة... يرتفع حوالي 32 كيلومترا
كشفت شركة "سبايس بيرسبكتيف" عن تصميمها النهائي لمنطاد عملاق سينقل الأشخاص إلى الفضاء للسياحة بكلفة تبلغ حوالي 120 ألف دولار. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T10:09+0000
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وسيبدأ المنطاد رحلاته إلى طبقة الغلاف الجوي "إستراتوسفير" بعد عامين فقط من الآن، إذا سارت الأمور وفقا للجدول الزمني الموضوع.لكن المنطاد لن يتخطى المناطق العليا التي تنعدم فيها الجاذبية، إذ سيرتفع حوالي 32 كيلومترا عن سطح الأرض.وأشار ممثلون عن الشركة إلى أن الشكل الكروي سيمنح مساحات أوسع من المناظر البانورامية التي توفرها نوافذ الكبسولة، والتي ستكون المركبة الأكبر على الإطلاق التي تصل إلى هذا العلو.
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أول منطاد عملاق ينقل الأشخاص إلى الفضاء للسياحة... يرتفع حوالي 32 كيلومترا

10:09 GMT 29.07.2022 (تم التحديث: 10:25 GMT 29.07.2022)
© AFP 2022 / Remi Ouvrard تظهر هذه الصورة التي التقطت في 10 نوفمبر 2021، راكب المنطاد الفرنسي ريمي أوفرارد، وهو يحاول تسجيل رقم قياسي عالمي من خلال الوقوف على قمة منطاد الهواء الساخن لـ Telethon على ارتفاع يزيد عن 3637 مترًا، في شاتيليرولت، غرب فرنسا.
تظهر هذه الصورة التي التقطت في 10 نوفمبر 2021، راكب المنطاد الفرنسي ريمي أوفرارد، وهو يحاول تسجيل رقم قياسي عالمي من خلال الوقوف على قمة منطاد الهواء الساخن لـ Telethon على ارتفاع يزيد عن 3637 مترًا، في شاتيليرولت، غرب فرنسا. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© AFP 2022 / Remi Ouvrard
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كشفت شركة "سبايس بيرسبكتيف" عن تصميمها النهائي لمنطاد عملاق سينقل الأشخاص إلى الفضاء للسياحة بكلفة تبلغ حوالي 120 ألف دولار.
وسيبدأ المنطاد رحلاته إلى طبقة الغلاف الجوي "إستراتوسفير" بعد عامين فقط من الآن، إذا سارت الأمور وفقا للجدول الزمني الموضوع.
لكن المنطاد لن يتخطى المناطق العليا التي تنعدم فيها الجاذبية، إذ سيرتفع حوالي 32 كيلومترا عن سطح الأرض.
وأشار ممثلون عن الشركة إلى أن الشكل الكروي سيمنح مساحات أوسع من المناظر البانورامية التي توفرها نوافذ الكبسولة، والتي ستكون المركبة الأكبر على الإطلاق التي تصل إلى هذا العلو.
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