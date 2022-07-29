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الأسهم الأمريكية تسجل أفضل أداء شهري منذ عام 2020
الأسهم الأمريكية تسجل أفضل أداء شهري منذ عام 2020
انتعشت الأسهم الأمريكية بعد كبوتها في النصف الأول الصعب، مستفيدة من التوقعات المخففة حول رفع الفائدة والأرباح المتفائلة للعديد من شركات التكنولوجيا والطاقة... 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T20:52+0000
2022-07-29T20:52+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
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وارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 9.1% في يوليو/ تموز، وهو أكبر مكسب شهري له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".تعزز مؤشر الأسهم القيادية بأرباح أفضل من المتوقع، ولكن أيضا بالبيانات الاقتصادية القاتمة التي أقنعت المستثمرين أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى إبطاء الوتيرة العدوانية لتشديد السياسة النقدية.كان أداء مؤشر "ناسداك" المركب أفضل، حيث حقق مكاسب شهرية بلغت 12.3%، وهي أكبر نسبة منذ أبريل/ نيسان عام 2020، عندما تدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق الاستقرار في الأسواق في أعقاب الانهيار الذي أحدثه الانتشار العالمي لفيروس كورونا.يتناقض الأداء القوي في يوليو مع الأشهر الستة الأولى من العام، عندما انخفض مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 21% وانخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 29%، وهو أسوأ أداء في النصف الأول لسوق الأسهم الأمريكية البالغة قيمته 44 تريليون دولار منذ أكثر من 50 عاما.
https://arabic.sputniknews.com/20220728/بيتكوين-تتجاوز-24-ألف-دولار-بعد-قرار-الفيدرالي-1065707643.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية

الأسهم الأمريكية تسجل أفضل أداء شهري منذ عام 2020

20:52 GMT 29.07.2022
© Photo / BRENDAN MCDERMIDفتاة وول ستريت مع الثور
فتاة وول ستريت مع الثور - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© Photo / BRENDAN MCDERMID
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انتعشت الأسهم الأمريكية بعد كبوتها في النصف الأول الصعب، مستفيدة من التوقعات المخففة حول رفع الفائدة والأرباح المتفائلة للعديد من شركات التكنولوجيا والطاقة الكبرى التي حققت أفضل شهر من الأداء منذ عام 2020.
وارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 9.1% في يوليو/ تموز، وهو أكبر مكسب شهري له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".
تعزز مؤشر الأسهم القيادية بأرباح أفضل من المتوقع، ولكن أيضا بالبيانات الاقتصادية القاتمة التي أقنعت المستثمرين أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى إبطاء الوتيرة العدوانية لتشديد السياسة النقدية.
عملة البيتكوين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
بيتكوين تتجاوز 24 ألف دولار بعد قرار الفيدرالي
أمس, 17:48 GMT
كان أداء مؤشر "ناسداك" المركب أفضل، حيث حقق مكاسب شهرية بلغت 12.3%، وهي أكبر نسبة منذ أبريل/ نيسان عام 2020، عندما تدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق الاستقرار في الأسواق في أعقاب الانهيار الذي أحدثه الانتشار العالمي لفيروس كورونا.
يتناقض الأداء القوي في يوليو مع الأشهر الستة الأولى من العام، عندما انخفض مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 21% وانخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 29%، وهو أسوأ أداء في النصف الأول لسوق الأسهم الأمريكية البالغة قيمته 44 تريليون دولار منذ أكثر من 50 عاما.
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