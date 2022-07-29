https://arabic.sputniknews.com/20220729/الإليزيه-ماكرون-وبن-سلمان-يرحبان-بتعزيز-التبادلات-بين-الرياض-وباريس-1065734589.html

الإليزيه: ماكرون وابن سلمان يرحبان بتعزيز التبادلات بين الرياض وباريس

الإليزيه: ماكرون وابن سلمان يرحبان بتعزيز التبادلات بين الرياض وباريس

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي عهد المملكة السعودية محمد بن سلمان بتعزيز التبادلات بين الرياض وباريس، كما أعربا عن رغبتهم في تعميق العلاقة بين البلدين... 29.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-29T12:18+0000

2022-07-29T12:18+0000

2022-07-29T12:20+0000

العالم

أخبار فرنسا

ولي العهد محمد بن سلمان

العلاقات الثنائية

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وقال الإليزيه في بيان عقب زيارة بن سلمان إلى باريس: "مع احتفالنا بمرور 40 عاما على إقامة تعاوننا الدفاعي الثنائي، ناقش رئيس الجمهورية وولي العهد سبل مواصلة التنسيق في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن، ولا سيما البحري".وتابع البيان: "في إشارة إلى الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتنويع اقتصادها في إطار رؤية 2030، أعرب رئيس الجمهورية عن توافر الشركات الفرنسية لدعم هذا التحول، لا سيما في مجالات التحول الطاقي. وأشار إلى المعرفة المشهود بها للشركات الفرنسية من حيث المدن المستدامة والتكنولوجيا الرقمية والنقل. كما رحب رئيس الجمهورية برغبة المملكة العربية السعودية في زيادة استثماراتها في النسيج الصناعي والإنتاجي الفرنسي".في هذا الصدد أكد رئيس الجمهورية أهمية استمرار التنسيق الذي بدأ مع المملكة العربية السعودية لتنويع إمدادات الطاقة للدول الأوروبية وطرح مبادرة للأمن الغذائي العالمي، بحسب البيان. وحول موضوع مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، شدد الرئيس على ضرورة أن تنتهز إيران، الفرصة المتاحة لها للعودة في خطة العمل الشاملة المشتركة. وبالإشارة إلى مؤتمر بغداد الذي عقد في آب الماضي، أشار رئيس الجمهورية إلى تمسك فرنسا بأي ديناميكية تهدف إلى تعزيز الحوار والتكامل الإقليمي.وأشار رئيس الجمهورية إلى تمسكه بوقف إطلاق النار في شمال سوريا وضرورة منع أي عمل أحادي من شأنه تقويض جهود التحالف الدولي ضد "داعش".

https://arabic.sputniknews.com/20220728/وصول-ولي-العهد-السعودي-إلى-قصر-الإليزيه-في-باريس-لعقد-قمة-مع-الرئيس-الفرنسي-فيديو-1065711388.html

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العالم, أخبار فرنسا , ولي العهد محمد بن سلمان, العلاقات الثنائية