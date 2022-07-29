https://arabic.sputniknews.com/20220729/البنتاغون-الضربة-الأوكرانية-على-مركز-احتجاز-أسرى-الحرب-غير-مقصودة-1065756720.html
البنتاغون: الضربة الأوكرانية على مركز احتجاز أسرى الحرب "غير مقصودة"
البنتاغون: الضربة الأوكرانية على مركز احتجاز أسرى الحرب "غير مقصودة"
قال مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون إنه "إذا قصفت كييف مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في يلينوفكا، حيث قُتل أسرى حرب أوكرانيون ، فإن ذلك تم عن غير قصد". 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T19:51+0000
2022-07-29T19:51+0000
2022-07-29T19:51+0000
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وأضاف المسؤول، اليوم الجمعة: "إذا كانت الضربة من الجانب الأوكراني، فأؤكد لكم أنهم لا يريدون فعل ذلك".وتم العثور، اليوم الجمعة في 29 تموز/يوليوعلى شظايا من ذخيرة "هيمارس" في موقع قصف مركز الاحتجاز السابق في يلينوفكا، وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك".ووفقًا لمقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك، ارتفع عدد القتلى بسبب الضربة التي شنتها القوات الأوكرانية على المركز في يلينوفكا، حيث يوجد أسرى حرب أوكرانيون، إلى 53.كما أكد إدوارد باسورين، نائب رئيس القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك، للصحفيين أن كييف كانت تعلم أن هناك سجناء أوكرانيين في المركز في يلينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220729/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-انفجار-سفينة-أوكرانية-بسبب-لغم-صديق-1065756523.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, البنتاغون الأمريكي
البنتاغون: الضربة الأوكرانية على مركز احتجاز أسرى الحرب "غير مقصودة"
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قال مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون إنه "إذا قصفت كييف مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في يلينوفكا، حيث قُتل أسرى حرب أوكرانيون ، فإن ذلك تم عن غير قصد".
وأضاف المسؤول، اليوم الجمعة: "إذا كانت الضربة من الجانب الأوكراني، فأؤكد لكم أنهم لا يريدون فعل ذلك".
وتم العثور، اليوم الجمعة في 29 تموز/يوليوعلى شظايا من ذخيرة "هيمارس" في موقع قصف مركز الاحتجاز السابق في يلينوفكا، وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك".
ووفقًا لمقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك، ارتفع عدد القتلى بسبب الضربة التي شنتها القوات الأوكرانية على المركز في يلينوفكا، حيث يوجد أسرى حرب أوكرانيون، إلى 53.
كما أكد إدوارد باسورين
، نائب رئيس القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك، للصحفيين أن كييف كانت تعلم أن هناك سجناء أوكرانيين في المركز في يلينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.