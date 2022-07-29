https://arabic.sputniknews.com/20220729/العثور-على-شظايا-من-ذخيرة-هيمارس-في-مركز-احتجاز-الأسرى-السابق-في-يلينوفكا-1065736258.html

العثور على شظايا من ذخيرة "هيمارس" في مركز احتجاز الأسرى السابق في يلينوفكا

العثور على شظايا من ذخيرة "هيمارس" في مركز احتجاز الأسرى السابق في يلينوفكا

تم العثور على شظايا من ذخيرة "هيمارس" في موقع قصف مركز الاحتجاز السابق في يلينوفكا، وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك". 29.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-29T12:56+0000

2022-07-29T12:56+0000

2022-07-29T13:14+0000

أخبار أوكرانيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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ويوجد أرقام على بعض أجزاء الشظايا.وفقًا لمقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك، ارتفع عدد القتلى بسبب الضربة التي شنتها القوات الأوكرانية على المركز في يلينوفكا، حيث يوجد أسرى حرب أوكرانيون، إلى 53.كما أكد إدوارد باسورين، نائب رئيس القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك، للصحفيين أن كييف كانت تعلم أن هناك سجناء أوكرانيين في المركز في يلينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.تم تطوير "هيمارس" في الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة "BAE Systems" و"Lockheed Martin" في 1996-2000 ويتم إنتاجه منذ عام 2003. تم إنشاؤه على أساس هيكل بعجلات "FMTV" ثلاثي المحاور للجيش الأمريكي، ويمكنه حمل ستة صواريخ أو صاروخ باليستي تكتيكي واحد "ATACMS"، ويصل مدى إطلاق النار الفعال لأنواع معينة من المقذوفات إلى 80 كيلومترًا. بعد أربعة أشهر من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، استخدمت القوات الأوكرانية نظام "هيمارس" ضد القوات المسلحة الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220729/ارتفاع-عدد-ضحايا-هجوم-القوات-الأوكرانية-على-مركز-احتجاز-الأسرى-في-يلينوفكا-إلى-53-قتيلا-1065725533.html

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أخبار أوكرانيا