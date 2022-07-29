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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220729/العثور-على-شظايا-من-ذخيرة-هيمارس-في-مركز-احتجاز-الأسرى-السابق-في-يلينوفكا-1065736258.html
العثور على شظايا من ذخيرة "هيمارس" في مركز احتجاز الأسرى السابق في يلينوفكا
العثور على شظايا من ذخيرة "هيمارس" في مركز احتجاز الأسرى السابق في يلينوفكا
تم العثور على شظايا من ذخيرة "هيمارس" في موقع قصف مركز الاحتجاز السابق في يلينوفكا، وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك". 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T12:56+0000
2022-07-29T13:14+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ويوجد أرقام على بعض أجزاء الشظايا.وفقًا لمقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك، ارتفع عدد القتلى بسبب الضربة التي شنتها القوات الأوكرانية على المركز في يلينوفكا، حيث يوجد أسرى حرب أوكرانيون، إلى 53.كما أكد إدوارد باسورين، نائب رئيس القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك، للصحفيين أن كييف كانت تعلم أن هناك سجناء أوكرانيين في المركز في يلينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.تم تطوير "هيمارس" في الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة "BAE Systems" و"Lockheed Martin" في 1996-2000 ويتم إنتاجه منذ عام 2003. تم إنشاؤه على أساس هيكل بعجلات "FMTV" ثلاثي المحاور للجيش الأمريكي، ويمكنه حمل ستة صواريخ أو صاروخ باليستي تكتيكي واحد "ATACMS"، ويصل مدى إطلاق النار الفعال لأنواع معينة من المقذوفات إلى 80 كيلومترًا. بعد أربعة أشهر من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، استخدمت القوات الأوكرانية نظام "هيمارس" ضد القوات المسلحة الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220729/ارتفاع-عدد-ضحايا-هجوم-القوات-الأوكرانية-على-مركز-احتجاز-الأسرى-في-يلينوفكا-إلى-53-قتيلا-1065725533.html
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أخبار أوكرانيا

العثور على شظايا من ذخيرة "هيمارس" في مركز احتجاز الأسرى السابق في يلينوفكا

12:56 GMT 29.07.2022 (تم التحديث: 13:14 GMT 29.07.2022)
© Photo / Social Media هجوم القوات الأوكرانية على مركز احتجاز الأسرى الأوكرانيين في يلينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، 29 يوليو 2022
هجوم القوات الأوكرانية على مركز احتجاز الأسرى الأوكرانيين في يلينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، 29 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© Photo / Social Media
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تم العثور على شظايا من ذخيرة "هيمارس" في موقع قصف مركز الاحتجاز السابق في يلينوفكا، وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك".
ويوجد أرقام على بعض أجزاء الشظايا.
وفقًا لمقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك، ارتفع عدد القتلى بسبب الضربة التي شنتها القوات الأوكرانية على المركز في يلينوفكا، حيث يوجد أسرى حرب أوكرانيون، إلى 53.
كما أكد إدوارد باسورين، نائب رئيس القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك، للصحفيين أن كييف كانت تعلم أن هناك سجناء أوكرانيين في المركز في يلينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال: "إنهم يعرفون بالضبط مكان احتجازهم (الأسرى). وبعد أن بدأ أسرى الحرب الأوكرانيون يتحدثون عن الجرائم التي ارتكبوها، بأوامر من كييف، اتخذت القيادة السياسية لأوكرانيا القرار.. توجيه ضربة هنا".

تم تطوير "هيمارس" في الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة "BAE Systems" و"Lockheed Martin" في 1996-2000 ويتم إنتاجه منذ عام 2003. تم إنشاؤه على أساس هيكل بعجلات "FMTV" ثلاثي المحاور للجيش الأمريكي، ويمكنه حمل ستة صواريخ أو صاروخ باليستي تكتيكي واحد "ATACMS"، ويصل مدى إطلاق النار الفعال لأنواع معينة من المقذوفات إلى 80 كيلومترًا. بعد أربعة أشهر من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، استخدمت القوات الأوكرانية نظام "هيمارس" ضد القوات المسلحة الروسية.
هجوم القوات الأوكرانية على مركز احتجاز الأسرى الأوكرانيين في يلينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، 29 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
ارتفاع عدد ضحايا هجوم القوات الأوكرانية على مركز احتجاز الأسرى في يلينوفكا إلى 53 قتيلا
09:34 GMT
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