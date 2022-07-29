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الجيش اليمني يتهم "أنصار الله" بخرق الهدنة وقتل 3 من عناصره
الجيش اليمني يتهم "أنصار الله" بخرق الهدنة وقتل 3 من عناصره
اتهم الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، جماعة "أنصار الله"، بخرق الهدنة الأممية وقتل 3 من عناصره وإصابة 9 خلال يومين. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T20:23+0000
2022-07-29T20:23+0000
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أنصار الله
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جاء ذلك في بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، نشره على حسابه الرسمي بموقع تويتر.وقال البيان إن "أنصار الله" ارتكبت يومي الأربعاء والخميس (27- 28 يوليو/تموز الجاري)، 184 خرقاً للهدنة الأممية في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.وأوضح أن تلك الخروقات "توزعت بين 40 خرقًا جديدًا في محور حيس جنوب الحديدة، و38 خرقاً غرب محافظة حجة، و31 خرقاً جنوب وغرب شمال غرب مأرب، و31 خرقاً في جبهات محور تعز، و22 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و10 خروقات شرق وشمال حزم الجوف، و6 خروقات في محور الضالع، و6 خروقات شمال وجنوب غرب محافظة صعدة".وقال الجيش اليمني إن الخروقات تنوعت بين "محاولات تسلل إلى مواقع عسكرية، وإطلاق نار باتجاه مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا ومن عربات بي إم بي وسلاح المدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة".وأضاف الجيش أنه نتج عن خروقات "أنصار الله" مقتل 3 من عناصره وإصابة 9 آخرين في استهدافات متفرقة.وختم الجيش اليمني بيانه بالقول: "كما نشطت المليشيا الحوثية في استحداث مواقع ومرابض مدفعية واستحداث مواقع وحفر خنادق باتجاه مواقع الجيش، إضافة إلى نشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات".ومنذ الإعلان عن الهدنة الإنسانية في 2 أبريل/نيسان الماضي، والتي جرى تمديدها لمدة شهرين مطلع يونيو/ حزيران، تبادل الجيش اليمني و"أنصار الله" الاتهامات بشأن خرقها.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الجيش اليمني, أنصار الله

الجيش اليمني يتهم "أنصار الله" بخرق الهدنة وقتل 3 من عناصره

20:23 GMT 29.07.2022
© AP Photo / Hani Mohammedالجيش اليمني اليمن
الجيش اليمني اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Hani Mohammed
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اتهم الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، جماعة "أنصار الله"، بخرق الهدنة الأممية وقتل 3 من عناصره وإصابة 9 خلال يومين.
جاء ذلك في بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، نشره على حسابه الرسمي بموقع تويتر.
وقال البيان إن "أنصار الله" ارتكبت يومي الأربعاء والخميس (27- 28 يوليو/تموز الجاري)، 184 خرقاً للهدنة الأممية في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.
وأوضح أن تلك الخروقات "توزعت بين 40 خرقًا جديدًا في محور حيس جنوب الحديدة، و38 خرقاً غرب محافظة حجة، و31 خرقاً جنوب وغرب شمال غرب مأرب، و31 خرقاً في جبهات محور تعز، و22 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و10 خروقات شرق وشمال حزم الجوف، و6 خروقات في محور الضالع، و6 خروقات شمال وجنوب غرب محافظة صعدة".
وقال الجيش اليمني إن الخروقات تنوعت بين "محاولات تسلل إلى مواقع عسكرية، وإطلاق نار باتجاه مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا ومن عربات بي إم بي وسلاح المدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة".
وأضاف الجيش أنه نتج عن خروقات "أنصار الله" مقتل 3 من عناصره وإصابة 9 آخرين في استهدافات متفرقة.
وختم الجيش اليمني بيانه بالقول: "كما نشطت المليشيا الحوثية في استحداث مواقع ومرابض مدفعية واستحداث مواقع وحفر خنادق باتجاه مواقع الجيش، إضافة إلى نشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات".
ومنذ الإعلان عن الهدنة الإنسانية في 2 أبريل/نيسان الماضي، والتي جرى تمديدها لمدة شهرين مطلع يونيو/ حزيران، تبادل الجيش اليمني و"أنصار الله" الاتهامات بشأن خرقها.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
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