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https://arabic.sputniknews.com/20220729/السلاح-الذي-يقلق-الجميع-كيف-أصبحت-إيران-من-أباطرة-صناع-المسيرات-ومصدريها-1065731401.html
السلاح الذي يقلق الجميع... كيف أصبحت إيران من أباطرة صناع المسيرات ومصدريها؟
السلاح الذي يقلق الجميع... كيف أصبحت إيران من أباطرة صناع المسيرات ومصدريها؟
حققت إيران "تقدما متزايدا" في تصميم وإنتاج الطائرات العسكرية دون طيار في السنوات الأخيرة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى أن تصبح لاعبا في السوق الدولية للمسيرات. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T11:41+0000
2022-07-29T11:41+0000
العالم
أخبار إيران
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وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تسعى إيران إلى بناء نفوذ عالمي وبيع طائرات مسلحة دون طيار متطورة بشكل متزايد إلى دول أخرى، بما في ذلك تلك التي خضعت لعقوبات مختلفة في السنوات الأخيرة، مثل فنزويلا والسودان.وقالت "نيويورك تايمز" إن ذلك وفر لطهران مصدرا مهما للتمويل والنفوذ السياسي، فيما تكافح هي نفسها العزلة والقيود المالية الأمريكية.وذكرت الصحيفة، استنادا لوسائل الإعلام الإيرانية وصور الأقمار الصناعية وخبراء الدفاع داخل إيران وخارجها، أن طهران كثفت نقل هذه الطائرات إلى الجماعات المسلحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحويل ديناميكيات ساحات المعارك من اليمن إلى غزة، مضيفة أن تلك الجهود "امتدت الآن إلى ما هو أبعد من المنطقة".وقال المحلل الدفاعي: "إنها حرب مذهلة بثمن بخس"، مضيفاً أن الطائرات الإيرانية دون طيار تكلف أقل من النماذج الأخرى في السوق "لكنها آخذةٌ في التطور، وأثبتت جدارتها في ساحات المعارك في جميع أنحاء الشرق الأوسط".وبحسب "نيويورك تايمز"، تمتلك إيران حوافز سياسية ومالية لبيع طائرات دون طيار لمثل هذه البلدان، فضلا عن تزويدها لمجموعات تعمل بالوكالة كجزء من سياستها الإقليمية في الشرق الأوسط.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/باقري-إيران-من-الدول-الأولى-في-المنطقة-وحتى-في-العالم-في-مجال--تكنولوجيا-الطائرات-المسيرة-1062807038.html
https://arabic.sputniknews.com/20220713/إيران-تكذب-المزاعم-الأمريكية-حول-تزويد-روسيا-بالطائرات-المسيرة-1065031266.html
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العالم, أخبار إيران

السلاح الذي يقلق الجميع... كيف أصبحت إيران من أباطرة صناع المسيرات ومصدريها؟

11:41 GMT 29.07.2022
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طائرة مسيرة أورلان 10 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
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حققت إيران "تقدما متزايدا" في تصميم وإنتاج الطائرات العسكرية دون طيار في السنوات الأخيرة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى أن تصبح لاعبا في السوق الدولية للمسيرات.
وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تسعى إيران إلى بناء نفوذ عالمي وبيع طائرات مسلحة دون طيار متطورة بشكل متزايد إلى دول أخرى، بما في ذلك تلك التي خضعت لعقوبات مختلفة في السنوات الأخيرة، مثل فنزويلا والسودان.
وقالت "نيويورك تايمز" إن ذلك وفر لطهران مصدرا مهما للتمويل والنفوذ السياسي، فيما تكافح هي نفسها العزلة والقيود المالية الأمريكية.
رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، وقائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، يتفقدان إحدى القواعد السرية تحت الأرض للجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
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وذكرت الصحيفة، استنادا لوسائل الإعلام الإيرانية وصور الأقمار الصناعية وخبراء الدفاع داخل إيران وخارجها، أن طهران كثفت نقل هذه الطائرات إلى الجماعات المسلحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحويل ديناميكيات ساحات المعارك من اليمن إلى غزة، مضيفة أن تلك الجهود "امتدت الآن إلى ما هو أبعد من المنطقة".

وقال سيث فرانتزمان، محلل الدفاع وخبير الطائرات دون طيار في القدس: "أصبحت إيران بشكل متزايد لاعباً عالمياً من حيث صادرات الطائرات دون طيار".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
إيران تكذب المزاعم الأمريكية حول تزويد روسيا بالطائرات المسيرة
13 يوليو, 16:17 GMT
وقال المحلل الدفاعي: "إنها حرب مذهلة بثمن بخس"، مضيفاً أن الطائرات الإيرانية دون طيار تكلف أقل من النماذج الأخرى في السوق "لكنها آخذةٌ في التطور، وأثبتت جدارتها في ساحات المعارك في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
وبحسب "نيويورك تايمز"، تمتلك إيران حوافز سياسية ومالية لبيع طائرات دون طيار لمثل هذه البلدان، فضلا عن تزويدها لمجموعات تعمل بالوكالة كجزء من سياستها الإقليمية في الشرق الأوسط.
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