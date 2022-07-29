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الشرطة الفرنسية تلقي القبض على كل من يسقي حديقة منزله
الشرطة الفرنسية تلقي القبض على كل من يسقي حديقة منزله
أفادت القناة التلفزيونية الفنرسية BFM في تقرير مصور أن الشرطة الفرنسية بدأت تراقب التزام السكان بإجراءات توفير المياه التي تم إدخالها أثناء الجفاف. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T11:46+0000
2022-07-29T11:46+0000
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وجاء في التقرير: "يبحث ثلاثة من ضباط الشرطة في هذه السيارة عن أدنى تدفق للمياه بالقرب من المنازل. وستقوم شرطة البيئة بتفتيش هذا البستان والحديقة الخضراء، لكنهم اليوم سيقتصرون على تحذير بسيط".قال رئيس أحد المكاتب الإقليمية للمكتب الفرنسي للتنوع البيولوجي، جان نويل ريفيل، إن "مهمة الموظفين هي تذكيرهم بالقواعد الحالية، ولكن في حالة الانتهاك المتكرر، ستقوم الشرطة بإعداد تقرير".كما ذكر التقرير أنه لم تكتف الدورية بزيارة المالكين الخاصين - وإنما شملت صاحب نادي الغولف القريب بالزيارة.كما أشارت القناة التلفزيونية إلى حالة في مقاطعة نورد، حيث اكتشفت الخدمات العامة خزانًا اصطناعيًا، على عكس الحظر، يتم ضخ المياه إليه من النهر.وعلق نائب محافظ دونكيرك، هيرفي ثورمانت، على مثل هذه الحالات: "نحن نتحدث عن التعليم وأننا نريد وضع بروتوكول. لا يوجد شيء للمناقشة هنا، كل شيء واضح. نهر إيزير في مقاطعة نورد يخضع الآن لضغوط قصوى. إذا كان هناك العديد من هذه الانتهاكات، فسيقودنا إلى الفشل، في فرنسا، كما هو الحال في البلدان الأوروبية الأخرى، انتشر الطقس الحار بشكل غير طبيعي مؤخرًا. لهذا السبب، قيدت السلطات استخدام المياه في 93 دائرة من أصل 96. على وجه الخصوص، يحظر على السكان ري الحديقة خلال النهار.وبلغت درجة الحرارة العظمى في باريس الأسبوع الماضي 41 درجة. وفي مقاطعة جيروند، اندلع حريقان كبيران بسبب الحرارة - دمر الحريق أكثر من 20 ألف هكتار من الغابات.
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الشرطة الفرنسية تلقي القبض على كل من يسقي حديقة منزله

11:46 GMT 29.07.2022
© Sputnikالشرطة الفرنسية تقبض على المواطنين الذين يسقون البساتين
الشرطة الفرنسية تقبض على المواطنين الذين يسقون البساتين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© Sputnik
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أفادت القناة التلفزيونية الفنرسية BFM في تقرير مصور أن الشرطة الفرنسية بدأت تراقب التزام السكان بإجراءات توفير المياه التي تم إدخالها أثناء الجفاف.
وجاء في التقرير: "يبحث ثلاثة من ضباط الشرطة في هذه السيارة عن أدنى تدفق للمياه بالقرب من المنازل. وستقوم شرطة البيئة بتفتيش هذا البستان والحديقة الخضراء، لكنهم اليوم سيقتصرون على تحذير بسيط".
قال رئيس أحد المكاتب الإقليمية للمكتب الفرنسي للتنوع البيولوجي، جان نويل ريفيل، إن "مهمة الموظفين هي تذكيرهم بالقواعد الحالية، ولكن في حالة الانتهاك المتكرر، ستقوم الشرطة بإعداد تقرير".
كما ذكر التقرير أنه لم تكتف الدورية بزيارة المالكين الخاصين - وإنما شملت صاحب نادي الغولف القريب بالزيارة.
كما أشارت القناة التلفزيونية إلى حالة في مقاطعة نورد، حيث اكتشفت الخدمات العامة خزانًا اصطناعيًا، على عكس الحظر، يتم ضخ المياه إليه من النهر.
وعلق نائب محافظ دونكيرك، هيرفي ثورمانت، على مثل هذه الحالات: "نحن نتحدث عن التعليم وأننا نريد وضع بروتوكول. لا يوجد شيء للمناقشة هنا، كل شيء واضح. نهر إيزير في مقاطعة نورد يخضع الآن لضغوط قصوى. إذا كان هناك العديد من هذه الانتهاكات، فسيقودنا إلى الفشل،
في فرنسا، كما هو الحال في البلدان الأوروبية الأخرى، انتشر الطقس الحار بشكل غير طبيعي مؤخرًا. لهذا السبب، قيدت السلطات استخدام المياه في 93 دائرة من أصل 96. على وجه الخصوص، يحظر على السكان ري الحديقة خلال النهار.
وبلغت درجة الحرارة العظمى في باريس الأسبوع الماضي 41 درجة. وفي مقاطعة جيروند، اندلع حريقان كبيران بسبب الحرارة - دمر الحريق أكثر من 20 ألف هكتار من الغابات.
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