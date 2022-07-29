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العاهل السعودي وولي عهده يبعثان برقيتي تهنئة إلى ملك المغرب
العاهل السعودي وولي عهده يبعثان برقيتي تهنئة إلى ملك المغرب
بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الجمعة، رسالة إلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T09:22+0000
2022-07-29T09:22+0000
السعودية
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد محمد بن سلمان
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية، صباح اليوم الجمعة، أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز بعث برقية تهنئة للملك محمد السادس، ملك المغرب، بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم في بلاده.وأعرب العاهل السعودي عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لنظيره المغرب ولحكومة وشعب المغرب الشقيق بالتقدم والازدهار.من جانبه، بعث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة مماثلة للملك محمد السادس، بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم في المملكة المغربية.يشار إلى أنه في يوم 23 يوليو/ تموز 1999، تولى محمد السادس العرش، وهو في عمر 35 عاما، بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني، الذي دام حكمه مدة 38 عاما، في حين تم تتويجه رسميا في الثلاثين من الشهر نفسه.
https://arabic.sputniknews.com/20220729/فور-مغادرته-باريس-محمد-بن-سلمان-يبعث-برسالة-إلى-الرئيس-الفرنسي-1065720432.html
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السعودية, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم

العاهل السعودي وولي عهده يبعثان برقيتي تهنئة إلى ملك المغرب

09:22 GMT 29.07.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الجمعة، رسالة إلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، صباح اليوم الجمعة، أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز بعث برقية تهنئة للملك محمد السادس، ملك المغرب، بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم في بلاده.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
فور مغادرته باريس... محمد بن سلمان يبعث برسالة إلى الرئيس الفرنسي
07:42 GMT
وأعرب العاهل السعودي عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لنظيره المغرب ولحكومة وشعب المغرب الشقيق بالتقدم والازدهار.
من جانبه، بعث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة مماثلة للملك محمد السادس، بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم في المملكة المغربية.
يشار إلى أنه في يوم 23 يوليو/ تموز 1999، تولى محمد السادس العرش، وهو في عمر 35 عاما، بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني، الذي دام حكمه مدة 38 عاما، في حين تم تتويجه رسميا في الثلاثين من الشهر نفسه.
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