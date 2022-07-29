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https://arabic.sputniknews.com/20220729/فور-مغادرته-باريس-محمد-بن-سلمان-يبعث-برسالة-إلى-الرئيس-الفرنسي-1065720432.html
فور مغادرته باريس... محمد بن سلمان يبعث برسالة إلى الرئيس الفرنسي
فور مغادرته باريس... محمد بن سلمان يبعث برسالة إلى الرئيس الفرنسي
بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، اليوم الجمعة، رسالة إلى إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، إثر مغادرته باريس بعد زيارة رسمية. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T07:42+0000
2022-07-29T07:42+0000
أخبار فرنسا
ولي العهد محمد بن سلمان
العالم العربي
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وذكرت صحيفة "عكاظ"، صباح اليوم الجمعة، أن الأمير محمد بن سلمان بعث برقية شكر للرئيس الفرنسي، تعبيرا عن امتنانه وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة أثناء زيارته الرسمية لباريس.وأوضح ولي العهد السعودي أنه أجرى مباحثات مع ماكرون، عبرت عن رغبة مشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.وشدد الأمير محمد بن سلمان على أن تلك المباحثات يعود الهدف منها إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، متمنيا للرئيس الفرنسي موفور الصحة والسعادة، وللشعب الفرنسي المزيد من التقدم والازدهار.وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد وصل أمس الخميس إلى قصر الإليزيه في باريس لعقد قمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وتوجه ولي العهد إلى فرنسا، المحطةِ الثانية والأخيرة في جولته الأوروبية، لبحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.وزار ولي العهد السعودي، اليونان، أول أمس الأربعاء، لمدة يومين وشهدت الزيارة توقيع البلدين عدداً من مذكرات التعاون العسكرية والاقتصادية.
https://arabic.sputniknews.com/20220729/محمد-بن-سلمان-يبحث-مع-مديرة-اليونسكو-المبادرات-الثقافية-السعودية-والتعاون-المتبادل-1065718918.html
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أخبار فرنسا , ولي العهد محمد بن سلمان, العالم العربي

فور مغادرته باريس... محمد بن سلمان يبعث برسالة إلى الرئيس الفرنسي

07:42 GMT 29.07.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جدة
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، اليوم الجمعة، رسالة إلى إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، إثر مغادرته باريس بعد زيارة رسمية.
وذكرت صحيفة "عكاظ"، صباح اليوم الجمعة، أن الأمير محمد بن سلمان بعث برقية شكر للرئيس الفرنسي، تعبيرا عن امتنانه وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة أثناء زيارته الرسمية لباريس.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
محمد بن سلمان يبحث مع مديرة "اليونسكو" المبادرات الثقافية السعودية والتعاون المتبادل
06:55 GMT
وأوضح ولي العهد السعودي أنه أجرى مباحثات مع ماكرون، عبرت عن رغبة مشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وشدد الأمير محمد بن سلمان على أن تلك المباحثات يعود الهدف منها إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، متمنيا للرئيس الفرنسي موفور الصحة والسعادة، وللشعب الفرنسي المزيد من التقدم والازدهار.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد وصل أمس الخميس إلى قصر الإليزيه في باريس لعقد قمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتوجه ولي العهد إلى فرنسا، المحطةِ الثانية والأخيرة في جولته الأوروبية، لبحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
وزار ولي العهد السعودي، اليونان، أول أمس الأربعاء، لمدة يومين وشهدت الزيارة توقيع البلدين عدداً من مذكرات التعاون العسكرية والاقتصادية.
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