https://arabic.sputniknews.com/20220729/العراق-ندعو-لإطلاق-سوق-مشتركة-و-روزنامة-زراعية-موحدة-بين-الدول-العربية-1065741295.html
العراق: ندعو لإطلاق سوق مشتركة بين الدول العربية
العراق: ندعو لإطلاق سوق مشتركة بين الدول العربية
دعا وزير الزراعة العراقي محمد الخفاجي، يوم الجمعة، إلى إطلاق سوق مشتركة و روزنامة زراعية موحدة بين الدول العربية بهدف تحسين التبادلات التجارية في ظل أزمة... 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T13:29+0000
2022-07-29T13:29+0000
2022-07-29T13:35+0000
العالم العربي
وزارة الزراعة
العراق
التعاون الاقتصادي
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وقالت الوزارة العراقية في بيان، عقب لقاء الرئيس اللبناني ميشال عون مع الوزير العراقي، إن "الخفاجي أكد أهمية تضافر الجهود العربية لمواجهة الأمن الغذائي وتأمين المنتجات الغذائية والزراعية لشعوبنا"، داعيا إلى "ضرورة إطلاق السوق العربية المشتركة لتحسين التبادلات التجارية ومعالجة النقص في الغذاء بهدف تحقيق التكامل الغذائي".ونقل البيان عن الوزير قوله، إن "طموحنا هو ضم أكبر عدد من الدول العربية إلى هذا التحالف وتقوية العلاقات على الصعيد الزراعي"، مبينا أنه "عندما نستطيع أن نصل إلى روزنامة زراعية موحدة بين الدول سيتم تحقيق قيمة مضافة للفلاحين، فضلا عن المستهلكين من ناحية تخفيف الكلفة".هذا وعقد وزراء الزراعة في لبنان وسوريا والأردن والعراق أمس الخميس، اجتماعا لبحث إمكانات التعاون الزراعي بين الدول الأربع لتحقيق الأمن الغذائي.
https://arabic.sputniknews.com/20220728/وزراء-زراعة-سوريا-والعراق-والأردن-ولبنان-يجتمعون-في-بيروت-بهدف-تحقيق-الأمن-الغذائي--1065700984.html
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العالم العربي, وزارة الزراعة, العراق, التعاون الاقتصادي
العراق: ندعو لإطلاق سوق مشتركة بين الدول العربية
13:29 GMT 29.07.2022 (تم التحديث: 13:35 GMT 29.07.2022) تابعنا عبر
دعا وزير الزراعة العراقي محمد الخفاجي، يوم الجمعة، إلى إطلاق سوق مشتركة و روزنامة زراعية موحدة بين الدول العربية بهدف تحسين التبادلات التجارية في ظل أزمة الغذاء التي يشهدها العالم.
وقالت الوزارة العراقية
في بيان، عقب لقاء الرئيس اللبناني ميشال عون مع الوزير العراقي، إن "الخفاجي أكد أهمية تضافر الجهود العربية لمواجهة الأمن الغذائي وتأمين المنتجات الغذائية والزراعية لشعوبنا"، داعيا إلى "ضرورة إطلاق السوق العربية المشتركة لتحسين التبادلات التجارية ومعالجة النقص في الغذاء بهدف تحقيق التكامل الغذائي".
ونقل البيان عن الوزير قوله، إن "طموحنا هو ضم أكبر عدد من الدول العربية إلى هذا التحالف وتقوية العلاقات على الصعيد الزراعي"، مبينا أنه "عندما نستطيع أن نصل إلى روزنامة زراعية موحدة بين الدول سيتم تحقيق قيمة مضافة للفلاحين، فضلا عن المستهلكين من ناحية تخفيف الكلفة".
هذا وعقد وزراء الزراعة في لبنان وسوريا والأردن والعراق أمس الخميس، اجتماعا لبحث إمكانات التعاون الزراعي بين الدول الأربع لتحقيق الأمن الغذائي.