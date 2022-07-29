https://arabic.sputniknews.com/20220729/القوات-الأوكرانية-تستهدف-محطة-الطاقة-الكهرومائية-في-خيرسون-1065735614.html
القوات الأوكرانية تستهدف محطة الطاقة الكهرومائية في خيرسون
القوات الأوكرانية تستهدف محطة الطاقة الكهرومائية في خيرسون
نفذ الجيش الأوكراني سلسلة من الضربات الصاروخية على محيط محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون، حسبما أفادت السلطات المحلية لوكالة... 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T12:31+0000
2022-07-29T12:31+0000
2022-07-29T12:31+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وقال فلاديمير ليونتييف، رئيس إدارة منطقة كاخوفكا، إن "الجيش الأوكراني شن سلسلة من الضربات الصاروخية في محيط منطقة محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون، ليتصدى له نظام الدفاع الجوي". وشدد ليونتييف على أن "أرضية الطريق بالقرب من محطة الطاقة الكهرومائية عند المدخل تضررت".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220725/فشل-محاولة-للقوات-الأوكرانية-الهجوم-على-منطقة-خيرسون-1065510635.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
القوات الأوكرانية تستهدف محطة الطاقة الكهرومائية في خيرسون
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نفذ الجيش الأوكراني سلسلة من الضربات الصاروخية على محيط محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون، حسبما أفادت السلطات المحلية لوكالة "سبوتنيك".
وقال فلاديمير ليونتييف، رئيس إدارة منطقة كاخوفكا، إن "الجيش الأوكراني شن سلسلة من الضربات الصاروخية في محيط منطقة محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون، ليتصدى له نظام الدفاع الجوي".
وأضاف ليونيف: "إن القوات الأوكرانية قصفت عمدا منطقة محطة الطاقة الكهرومائية، على الرغم من حقيقة أن هناك الكثير من المركبات المدنية التي تعبر الجسر الواقع على سد محطة توليد الكهرباء".
وشدد ليونتييف على أن "أرضية الطريق بالقرب من محطة الطاقة الكهرومائية عند المدخل تضررت".
وتواصل القوات المسلحة الروسية
، منذ 24 من فبراير/شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.