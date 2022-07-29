https://arabic.sputniknews.com/20220729/الكرملين-يرفض-التعليق-على-حل-الوكالة-اليهودية--في-روسيا-1065729233.html

الكرملين يرفض التعليق على حل "الوكالة اليهودية" في روسيا

الكرملين يرفض التعليق على حل "الوكالة اليهودية" في روسيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة، إن "الكرملين لديه معلومات مؤكدة بشأن قضية تصفية وكالة "سخنوت" اليهودية، مشيرًا إلى أنه... 29.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-29T11:08+0000

2022-07-29T11:08+0000

2022-07-29T11:08+0000

روسيا

إسرائيل

دميتري بيسكوف

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وأجاب بيسكوف عن سؤال عما إذا كان الكرملين قد طلب معلومات بشأن هذه القضية وطبيعتها: "لا تزال هناك دعوى قضائية جارية، لذلك لا يمكننا التعليق على أي شيء في الوقت الحالي، ببساطة ليس لدينا الحق في ذلك، لدينا معلومات معينة، نعم".وتوجه في 27 يوليو/تموز وفد إسرائيلي إلى روسيا، لإجراء محادثات مع مسؤولين بشأن قضية الوكالة اليهودية للهجرة "سخنوت"، بعد مطالب رسمية من موسكو بإغلاقها.وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، إنه "بعد تأخير 5 أيام، حصل الوفد الإسرائيلي على إذن بالتوجه إلى روسيا، ومن المتوقع أن يغادر مساء اليوم لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس".وكانت وزارة العدل الروسية رفعت دعوى ضد الوكالة اليهودية في محكمة منطقة باسماني في موسكو مرتبطة بانتهاكات للقانون الروسي، وتطالب بحلها.والوكالة اليهودية هي الذراع غير الرسمية للحكومة الإسرائيلية المكلفة بالإشراف على الهجرة إلى إسرائيل وتشجيعها، حيث يوجد للوكالة مكاتب في العديد من البلدان والمدن حول العالم بما في ذلك موسكو. وخلال السنوات الأخيرة، هاجر عشرات الآلاف من اليهود الروس إلى إسرائيل. وبدأ فرع الوكالة في روسيا (سخنوت) نشاطه في عام 1989، ويدير عددا من البرامج التعليمية.

https://arabic.sputniknews.com/20220729/الكرملين-يدعم-موقف-الصين-بخصوص-تايوان-ويلمح-لإجراءات-غير-عادية-بخصوص-كالينينغراد-1065728854.html

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روسيا, إسرائيل, دميتري بيسكوف