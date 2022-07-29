https://arabic.sputniknews.com/20220729/الكرملين-يرفض-التعليق-على-حل-الوكالة-اليهودية--في-روسيا-1065729233.html
الكرملين يرفض التعليق على حل "الوكالة اليهودية" في روسيا
الكرملين يرفض التعليق على حل "الوكالة اليهودية" في روسيا
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة، إن "الكرملين لديه معلومات مؤكدة بشأن قضية تصفية وكالة "سخنوت" اليهودية، مشيرًا إلى أنه... 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T11:08+0000
2022-07-29T11:08+0000
2022-07-29T11:08+0000
روسيا
إسرائيل
دميتري بيسكوف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1062725211_0:145:3042:1856_1920x0_80_0_0_16e0ec93cd300db360159587213fe054.jpg
وأجاب بيسكوف عن سؤال عما إذا كان الكرملين قد طلب معلومات بشأن هذه القضية وطبيعتها: "لا تزال هناك دعوى قضائية جارية، لذلك لا يمكننا التعليق على أي شيء في الوقت الحالي، ببساطة ليس لدينا الحق في ذلك، لدينا معلومات معينة، نعم".وتوجه في 27 يوليو/تموز وفد إسرائيلي إلى روسيا، لإجراء محادثات مع مسؤولين بشأن قضية الوكالة اليهودية للهجرة "سخنوت"، بعد مطالب رسمية من موسكو بإغلاقها.وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، إنه "بعد تأخير 5 أيام، حصل الوفد الإسرائيلي على إذن بالتوجه إلى روسيا، ومن المتوقع أن يغادر مساء اليوم لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس".وكانت وزارة العدل الروسية رفعت دعوى ضد الوكالة اليهودية في محكمة منطقة باسماني في موسكو مرتبطة بانتهاكات للقانون الروسي، وتطالب بحلها.والوكالة اليهودية هي الذراع غير الرسمية للحكومة الإسرائيلية المكلفة بالإشراف على الهجرة إلى إسرائيل وتشجيعها، حيث يوجد للوكالة مكاتب في العديد من البلدان والمدن حول العالم بما في ذلك موسكو. وخلال السنوات الأخيرة، هاجر عشرات الآلاف من اليهود الروس إلى إسرائيل. وبدأ فرع الوكالة في روسيا (سخنوت) نشاطه في عام 1989، ويدير عددا من البرامج التعليمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220729/الكرملين-يدعم-موقف-الصين-بخصوص-تايوان-ويلمح-لإجراءات-غير-عادية-بخصوص-كالينينغراد-1065728854.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1062725211_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_33ae3a8acbd49704df83446f9907a62f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, إسرائيل, دميتري بيسكوف
الكرملين يرفض التعليق على حل "الوكالة اليهودية" في روسيا
تابعنا عبر
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة، إن "الكرملين لديه معلومات مؤكدة بشأن قضية تصفية وكالة "سخنوت" اليهودية، مشيرًا إلى أنه بينما لا تزال المحاكمة جارية ، لن تكون هناك تعليقات.
وأجاب بيسكوف عن سؤال عما إذا كان الكرملين قد طلب معلومات بشأن هذه القضية وطبيعتها: "لا تزال هناك دعوى قضائية جارية، لذلك لا يمكننا التعليق على أي شيء في الوقت الحالي، ببساطة ليس لدينا الحق في ذلك، لدينا معلومات معينة، نعم".
وتوجه في 27 يوليو/تموز وفد إسرائيلي إلى روسيا، لإجراء محادثات مع مسؤولين بشأن قضية الوكالة اليهودية للهجرة "سخنوت"، بعد مطالب رسمية من موسكو بإغلاقها.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، إنه "بعد تأخير 5 أيام، حصل الوفد الإسرائيلي على إذن بالتوجه إلى روسيا، ومن المتوقع أن يغادر مساء اليوم لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس".
وكانت وزارة العدل الروسية رفعت دعوى ضد الوكالة اليهودية في محكمة منطقة باسماني في موسكو مرتبطة بانتهاكات للقانون الروسي، وتطالب بحلها.
والوكالة اليهودية
هي الذراع غير الرسمية للحكومة الإسرائيلية المكلفة بالإشراف على الهجرة إلى إسرائيل وتشجيعها، حيث يوجد للوكالة مكاتب في العديد من البلدان والمدن حول العالم بما في ذلك موسكو. وخلال السنوات الأخيرة، هاجر عشرات الآلاف من اليهود الروس إلى إسرائيل. وبدأ فرع الوكالة في روسيا (سخنوت) نشاطه في عام 1989، ويدير عددا من البرامج التعليمية.