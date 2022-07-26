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https://arabic.sputniknews.com/20220726/الكرملين-موسكو-لديها-تساؤلات-بشأن-عمل-سوخنوت-وامتثالها-للقوانين-في-البلاد-1065587935.html
الكرملين: موسكو لديها تساؤلات بشأن عمل الوكالة اليهودية وامتثالها للقوانين في البلاد
الكرملين: موسكو لديها تساؤلات بشأن عمل الوكالة اليهودية وامتثالها للقوانين في البلاد
أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو لديها أسئلة إلى الوكالة اليهودية "سوخنوت" فيما يتعلق بالامتثال للقوانين الروسية، لكن لا ينبغي تسييس... 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T10:49+0000
2022-07-26T10:57+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على التدابير التي ستتخذها إسرائيل: "من الذي قال ذلك من إسرائيل؟ لم أسمع عن ذلك، حتى لم أسمع أي شخصية سياسية إسرائيلية تتحدث عن هذا الأمر".وأضاف: "قلت لكم عن العقوبات ليس معروفا وبالفعل هذا الموقف يجب أن يتم التعامل معه بحذر شديد هناك، وبالفعل هناك تساؤلات من وجهة نظر الامتثال للتشريعات الروسية للوكالة اليهودية "سخنوت" ولا داعي لتسييس هذا الوضع لأنه سيؤثر على كامل العلاقات الروسية الإسرائيلية".وتابع: "هنا يجب على المرء أن يقترب بعناية، ولكن في نفس الوقت يجب أن تكون مدركًا أن جميع المنظمات يجب أن تمتثل تمامًا للقانون الروسي وهذا مطلب عام".يشار إلى أن وزارة العدل الروسية كانت قد رفعت دعوى ضد الوكالة اليهودية في محكمة منطقة باسماني في موسكو مرتبطة بانتهاكات للقانون الروسي، وتطالب بحلها.والوكالة اليهودية هي الذراع غير الرسمية للحكومة الإسرائيلية المكلفة بالإشراف على الهجرة إلى إسرائيل وتشجيعها، حيث يوجد للوكالة مكاتب في العديد من البلدان والمدن حول العالم بما في ذلك موسكو. وخلال السنوات الأخيرة، هاجر عشرات الآلاف من اليهود الروس إلى إسرائيل. وبدأ فرع الوكالة في روسيا (سوخنوت) نشاطه في عام 1989 ويدير عددا من البرامج التعليمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/الرئيس-الإسرائيلي-معلقا-على-أزمة-بلاده-مع-روسيا-كلما-قل-الحديث-كان-أفضل-1065584935.html
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روسيا

الكرملين: موسكو لديها تساؤلات بشأن عمل الوكالة اليهودية وامتثالها للقوانين في البلاد

10:49 GMT 26.07.2022 (تم التحديث: 10:57 GMT 26.07.2022)
© Sputnik . Vitaly Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو لديها أسئلة إلى الوكالة اليهودية "سوخنوت" فيما يتعلق بالامتثال للقوانين الروسية، لكن لا ينبغي تسييس الوضع وتعميمه على العلاقات الروسية الإسرائيلية.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على التدابير التي ستتخذها إسرائيل: "من الذي قال ذلك من إسرائيل؟ لم أسمع عن ذلك، حتى لم أسمع أي شخصية سياسية إسرائيلية تتحدث عن هذا الأمر".
وأضاف: "قلت لكم عن العقوبات ليس معروفا وبالفعل هذا الموقف يجب أن يتم التعامل معه بحذر شديد هناك، وبالفعل هناك تساؤلات من وجهة نظر الامتثال للتشريعات الروسية للوكالة اليهودية "سخنوت" ولا داعي لتسييس هذا الوضع لأنه سيؤثر على كامل العلاقات الروسية الإسرائيلية".
وتابع: "هنا يجب على المرء أن يقترب بعناية، ولكن في نفس الوقت يجب أن تكون مدركًا أن جميع المنظمات يجب أن تمتثل تمامًا للقانون الروسي وهذا مطلب عام".
يشار إلى أن وزارة العدل الروسية كانت قد رفعت دعوى ضد الوكالة اليهودية في محكمة منطقة باسماني في موسكو مرتبطة بانتهاكات للقانون الروسي، وتطالب بحلها.
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والوكالة اليهودية هي الذراع غير الرسمية للحكومة الإسرائيلية المكلفة بالإشراف على الهجرة إلى إسرائيل وتشجيعها، حيث يوجد للوكالة مكاتب في العديد من البلدان والمدن حول العالم بما في ذلك موسكو. وخلال السنوات الأخيرة، هاجر عشرات الآلاف من اليهود الروس إلى إسرائيل. وبدأ فرع الوكالة في روسيا (سوخنوت) نشاطه في عام 1989 ويدير عددا من البرامج التعليمية.
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